Léraba/Sensibilisation des jeunes : La jeunesse appelée à la vigilance contre les valets locaux

Sindou, 04 août 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonviel Somé, représentant le Haut-commissaire, a présidé le lundi 04 aout 2025 à Sindou, une conférence provinciale de sensibilisation au profit de la jeunesse. La jeunesse a été appelée à être vigilante de l’intérieur comme à l’extérieur contre les valets locaux.

Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse prévue pour le 12 août prochain, la direction provinciale de la jeunesse de la Léraba à l’instar des autres du pays a organisé une session de sensibilisation des jeunes sur la Révolution progressiste et populaire (RPP), ce lundi 04 août 2025, date de la 42e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire (RDP) qui a été conduite par le capitaine Thomas Sankara de 1983 à 1987.

La conférence a été placée sous le thème de la célébration de la journée internationale de la jeunesse : « Pacte du futur : le Burkina Faso que nous voulons. Le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et souverain ».

Elle avait pour objectif d’informer et de sensibiliser les jeunes sur l’idéologie de la RPP.

Les jeunes ont bénéficié des communications sur la vision idéologique pour la jeunesse burkinabè, l’Initiative présidentielle et opportunité pour la création, l’autonomisation et la transformation sociale et sur la Confédération des Etats de l’AES et intégration africaine.

Les participants ont reçu des réponses à leurs préoccupations sur ce que c’est que la RPP et les concepts inhérents.

Selon le directeur provincial en charge de la Jeunesse et de l’emploi de Léraba, Saibou Zallé, ce thème est la bienvenue pour nous apporter un message qui va amener un changement positif dans nos prises de conscience, nos comportements de pouvoir vivre dans la dignité, dans l’intégrité et la transparence au Burkina Faso.

Le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonviel Somé, a appelé la jeunesse à être vigilants de l’intérieur comme à l’extérieur contre les valets locaux.

« A chacun d’être le gardien de cette révolution progressiste et populaire contre les Burkinabè mal intentionnés. Car il est plus que jamais sûr que nous sommes sur la bonne voie pour la souveraineté de notre pays », a ajouté Mr Somé.

