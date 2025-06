BURKINA-LERABA-BEPC-CANDIDATS-RESULTAT

Léraba/Résultat définitif du BEPC : 41,47% de réussite enregistré dans la province

Sindou, 15 juin 2025 (AIB)-A l’issue des résultats définitifs du BEPC session 2025 proclamés le dimanche 15 juin 2025, la province de la Léraba a fait un taux de réussite de 41,47% soit 907 admis sur 2 187 candidats présentés.

Ils sont au total 907 candidats soit 409 filles et 498 garçons qui ont validé leur succès au BEPC session de 2025 sur un total de 2 187 présentés au départ dont 1 094 filles et 1 093 garçons dans la province de la Léraba, deuxième province de la région des Cascades.

Ainsi, le taux global de réussite est de 41,47% soit 37,39% pour les filles et 45,56% pour les garçons.

Sur le plan organisationnel, la province de la Léraba a disposé de 10 jurys et 15 centres secondaires cette année.

2 207 dont 1 100 filles et 1 107 garçons étaient inscrits sur la liste provinciale au départ et 20 candidats n’ont pas pu atteindre la fin de cette course pour ce diplôme de BEPC session de 2025.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/ar