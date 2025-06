BURKINA-LERABA-PLAINE-MINISTRE-MISE EN EAU

Léraba/Offensive agro-pastorale et halieutique : 280 hectares mis en service pour booster les productions sur la plaine aménagée de Sindou

Sindou, 28 juin 2025 (AIB)-Le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a procédé, le samedi 28 juin 2025, à la mise en service de 280 hectares de périmètre irrigué derrière les pics de Sindou. Les producteurs ont exprimé leur enthousiasme et leur confiance en l’Etat.

Avec pour objectif d’assurer la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, le ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques dans ses attributions, a pu initier des travaux d’aménagement des périmètres irrigués dans des zones stratégiques du pays dont celle derrière les pics de Sindou, dans la province de la Léraba.

C’est dans le cadre de sa politique de l’offensive agro-pastorale et halieutiques 2023-2025 que les travaux d’aménagement des 280 ha de périmètre irrigué dont au total 240,13 ha de surface agricole utile de Sindou, ont été lancés en 2023.

L’achèvement de ces activités a été marqué ce samedi 28 juin 2025, par la présentation de la signalétique inaugurale (épitaphe) et la mise en eau de ce périmètre par le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié.

Ils sont au total 1 026 bénéficiaires qui vont s’atteler sur ce périmètre irrigué à se faire des rendements en riziculture.

Signalons que la particularité de ce périmètre est qu’il est irrigué à partir des eaux de sources naturelles.

Comme impact, l’aménagement permettra de multiplier par deux le rendement de la production soit 03 tonnes à 6 tonnes à l’hectare et l’augmentation des superficies irriguées d’une extension de 53 ha.

Aussi, cet aménagement permettra de maîtriser l’eau en toute saison, de protéger les sources d’eau et la plaine contre l’ensablement, de faciliter le transport et le stockage de la production à travers la construction d’ouvrages de franchissement, la réhabilitation de la production de la piste et la construction de magasins de stockage.

Le coordonnateur national du projet de résilience et de compétitivité agricole (PRéCA), Adama Siri, a signalé qu’il permettra d’améliorer la condition de vie des producteurs par la construction de latrines et de points d’eau autonome avec éclairage solaire.

En effet, le montant de ces travaux s’élève à plus de 2 691 000 000 F CFA issue du financement du crédit IDA.

Tout en remerciant le groupe de la banque mondiale pour son soutien, le ministre Sombié, s’est dit satisfait de la fin des travaux sur ce site et l’aménagement réussi du périmètre irrigué.

« La maîtrise de l’eau dans cette plaine désormais effective est une grande satisfaction à notre niveau et nous remercions les premières autorités de l’Etat pour ça », a exprimé un des propriétaires terriens, Toma Siri.

Les chefs de terres, Bayagouna Soura et Siaka Siri, ont remercié l’Etat pour ce qu’il a fait pour eux.

« Le ministère en charge de l’Agriculture nous a prouvé qu’on doit faire confiance en l’Etat et aux structures publiques dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations. Voici pourquoi il n’y a plus de conflit comme au début du projet», ont-ils ajouté.

Avant de mettre fin à sa visite sur ce site, le ministre d’Etat Ismaël Sombié, a lancé un appel à l’endroit des producteurs pour l’entretien et surtout la bonne attitude à observer sur le périmètre.

A cet effet, des organisations des producteurs en coopérative agricole ont déjà été misses en place pour la gestion rationnelle des productions et surtout les infrastructures qui sont mises à leurs disposition, a rassuré le coordonnateur national.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/ar