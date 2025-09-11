BURKINA-LERABA-IMMERGES-RETOUR-AUTORITES-ACCUEIL

Léraba : Les autorités provinciales accueillent les 580 bacheliers de retour de leur immersion patriotique

Sindou, 10 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, accompagné des corps constitués, a accueilli, le mercredi 10 septembre 2025 à Sindou, les bacheliers de l’immersion patriotique de retour dans la cité des pics. L’émotion était palpable à travers des mots d’encouragement, d’appréciation et de commentaires, en présence des parents d’élèves.

Il est 10h 40mn quand 6 cars de la compagnie Rakiéta font leur apparition sur l’esplanade du grand marché de Sindou, tous occupés de nouveaux bacheliers, session 2025 de la province de la Léraba.

Les autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que les parents d’élèves attendaient sur le site d’accueil les 580 appelés à l’immersion patriotique qui ont répondu à l’appel de l’initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré depuis le 10 août 2025 en rejoignant Banfora pour cet exercice patriotique.

La joie et l’émotion de rencontrer leurs fils, frères ou sœur, amis se faisait lire dans les visages au sein du public venu nombreux pour accueillir les nouveaux bacheliers de retour au bercail.

Le haut-commissaire de la province, Yacouba Sawadogo, a invité les élèves à traduire les attitudes et comportements qui leurs ont été appris en actes tout en précisant que ces attitudes ne restent pas surtout dans les sites d’apprentissage.

Pour M. Sawadogo, cette cérémonie d’accueil est une estime de rendre hommage à cette 1re promotion de la province qui a su relever les défis de cette initiative présidentielle dénommée « l’immersion patriotique obligatoire » à Banfora.

« La Patrie ou la Mort nous Vaincrons, ne doit pas être une simple devise. Vous devez la traduire en acte dans vos propos et dans vos actes », a-t-il renchéri.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire de la Léraba, Madou Traoré, a salué cette initiative de l’immersion patriotique du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

M. Traoré a aussi remercié le Haut- commissaire pour l’organisation de la cérémonie d’accueil au profit des appelés à l’immersion patriotique dans la province de la Léraba.

Tout en saluant les plus hautes autorités pour cette initiative de l’immersion patriotique, le chef de village de Sindou, Soma Ouattara, a souhaité la bienvenue aux nouveaux bacheliers et les a encouragés d’être des porteurs de message patriotique dans leur milieu de vie.

Selon lui, les témoignages des appelés à l’immersion patriotique prouvent qu’ils ont beaucoup appris pendant leur séjour à Banfora.

L’une des nouveaux bacheliers, Ariette Joèl Badini, a noté que l’immersion patriotique leur a permis de s’évaluer moralement, physiquement et socialement.

Même son de cloche le bachelier, Drissa Touré, a soutenu, que cette immersion a été une occasion pour eux, d’approfondir leurs connaissances sur les valeurs locales.

De son avis, les élèves ont été formés entre, autres, sur les valeurs d’intégrité, de solidarité, de discipline et du savoir être au cours de leur séjour.

« L’immersion patriotique est la bienvenue pour apprendre aux élèves qui ils sont, d’où viennent-ils et où doivent-il aller à travers la valorisation de nos propres cultures », a-t-il dit.

En rappel, le mardi 9 septembre 2025, la 1re promotion de l’immersion patriotique a effectué sa sortie officielle à la place de la nation de Banfora, en présence les autorités de la région de Tannounyan.

Agence d’information du Burkina

