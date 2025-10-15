BURKINA-LERABA-FOURNITURES SCOLAIRES -ELEVES-DONS

Léraba : Le personnel de la direction provinciale de l’action humanitaire offre des fournitures scolaires aux élèves vulnérables

Sindou, 13 oct. 2025 (AIB)- Les élèves en situation de vulnérabilité de l’école primaire publique de Sindoukorony, dans la circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou, ont reçu, ce lundi 13 octobre 2025, des fournitures scolaires du personnel de la direction provinciale de l’action humanitaire.

23 élèves en situation de vulnérabilité de l’école primaire publique de Sindoukorony, dans la circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou, ont reçu, le lundi 13 octobre 2025, des kits scolaires composés de sacs et de fournitures complètes, de la part du personnel de la direction provinciale de l’action humanitaire, grâce à une contribution volontaire.

Le Chef de la CEB (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, a salué l’action des donateurs en s’adressant à leur directeur, Ousmane Ouédraogo.

La cérémonie a connu la montée solennelle des couleurs nationales avec l’ensemble des élèves venus par classe avant la remise des fournitures.

« Notre intention c’est de voir l’évolution de ces enfants-là. Au-delà des kits nous restons à l’écoute s’il y a d’autres actions, nous n’allons pas hésiter à venir en aide », a indiqué le directeur provincial en charge de l’action humanitaire, Ousmane Ouédraogo.

Le CCEB, Emmanuel Sourabié, a remercié le personnel de la direction de l’action sociale pour ce don fait aux élèves vulnérables de sa circonscription.

« Ces agents-là ont magnifié l’humanisme. C’est un message qui est fort et très profond à travers cet acte. Nous leur disons merci au nom de ces enfants, au nom des parents et au nom de toute la hiérarchie », a-t-il ajouté.

M. Sourabié, a poursuivi que cet acte instruit fortement les encadreurs et les enseignants, qui vont emboîter le même pas.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo