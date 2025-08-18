BURKINA-LERABA-SALUBRITE-CAMPEURS-ASSAINISSEMENT

Léraba/Education civique : Les alentours de la direction provinciale des impôts débarrassés de ses immondices

Sindou, 16 août 2025 (AIB)-Les élèves, campeurs dans la province de la Léraba ont débarrasé, ce samedi 16 août 2025 à Sindou, des alentours de la cour de la direction provinciale des impôts de la Léraba, des ordures ménagères et herbes qui les envahissaient. Cette activité a été soutenue par les services techniques, les Wayihans avec à leur tête le président de la délégation spéciale de Sindou, Issiaka Yadia.

C’est dans le cadre du déroulement du programme des activités prévues pour le camp vacances environnement dans la Léraba, que les campeurs accompagnés du directeur provincial en charge de l’Environnement de la Léraba, Ousmana Ouédraogo et ses collaborateurs, pour mettre en pratique l’éducation civique et morale qui leurs a été enseignée sur l’hygiène de l’environnement.

Munis de dabas, de râteaux ou de pelles, ils étaient un peu plus d’une centaine d’élèves-campeurs, venus ce samedi 16 août 2025, débarrasser l’alentour de la cour de la direction provinciale des impôts de la Léraba, envahie par des immondices et des touffes d’herbes.

Il est bien de savoir que ces apprenants ont été émerveillés de voir que les Wayihans avec à leur tête le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Sindou, Issiaka Yadia, venir participer avec eux pour assainir cette partie de la commune.

« L’organisation de ce camp vacances a pour but d’inculquer la notion de développement durable aux générations montantes », selon Ousmana Ouédraogo.

Pour montrer sa ferme volonté d’accompagner ces jeunes dans leurs activités, le PDS, a mis à leur disponibilité des tricycles de l’initiative présidentielle et des matériels de salubrité de la mairie.

« Nous, notre accompagnement se justifie avant tout par le fait que l’administration communale a l’obligation d’accompagner toutes activités de l’assainissement de la ville », a-t-il ajouté.

Issiaka Yadia, a félicité les apprenants pour leurs efforts dans le processus de leur apprentissage.

Il s’est dit satisfait par la mobilisation pour la cause de l’environnement mais aussi du travail abattu sur l’espace assaini ce jour par ceux-ci.

Quant aux Wayihans, leur objectif est celui du Président du Faso, qui est de changer les mentalités et amener les Burkinabè à être des hommes intègres dont on a besoin.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo