Léraba/Education : 54 élèves déplacés internes et orphelins reçoivent des kits scolaires

Sindou, 08 oct. 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo, a présidé, ce mercredi 08 octobre 2025 à Sindou, la remise de kits scolaires à 54 élèves déplacés internes et orphelins dont 26 filles et 28 garçons, pour l’année scolaire en cours.

Avant de féliciter et de souhaiter une bonne rentrée scolaire aux bénéficiaires, M. Ouédraogo, tous comme quelques parents, a remercié les premières autorités du ministère en charge de l’Action humanitaire et l’UNICEF.

« C’est grâce à l’accompagnement des autorités du ministère de l’action humanitaire et de la solidarité nationale avec le soutien de l’UNICEF que cette action à l’endroit de ces bénéficiaires a été rendue possible », selon directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Léraba.

