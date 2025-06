BURKINA-LERABA-BACCALAUREAT-CANDIDATS-INSCRITS

Léraba/Baccalauréat 2025 : Le Haut-commissaire de la province invite les candidats à éviter les tricheries.

Sindou, 24 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a encouragé, le mardi 24 juin 2025 à Sindou, les 927 candidats en lice pour le baccalauréat, session 2025 au lycée provincial docteur Seydou Traoré de la Léraba. Il les a invités à éviter les tricheries et à plus d’ardeur.

C’est à partir de 06h 55mn que Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, est arrivée sous une fine pluie, dans le centre de composition du premier diplôme universitaire à Sindou, chef-lieu de la province de la Léraba, le 24 juin 2025.

Pour cette session de baccalauréat 2025, on compte 927 candidats soit 575 garçons et 352 filles inscrits toutes séries confondues dans la province.

543 candidats dont 295 garçons et 248 filles pour la série A et 384 candidats soit 280 garçons et 104 filles pour la série D.

« Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour garantir le bon déroulement de cette session », selon le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire de la Léraba, Amadou Traoré.

Il a souhaité bonne chance et beaucoup de succès aux candidats et les a invités à plus d’ardeur et surtout à éviter les tricheries.

« Nous comptons sur votre travail pour qu’on soit parmi les meilleures provinces au Burkina Faso », a soutenu Yacouba Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/ar