Léraba/Action humanitaire : Le directeur provincial dresse le bilan des œuvres réalisées dans le cadre de la promotion sociale

Sindou, 26 nov. 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo, a dressé, ce mercredi 26 novembre 2025, les œuvres réalisées dans le cadre de la promotion sociale.

Dans le cadre de ses attributions dans la province de la Léraba, la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire, a réalisé de grandes actions effectuées depuis le 1er janvier 2025.

Ainsi, le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo, a dressé, mercredi 26 novembre 2025, le bilan de ces actions.

Il a évoqué 03 volets tels que la solidarité, l’action humanitaire et la réconciliation nationale, la protection et la promotion des enfants et de la famille ainsi que la promotion des femmes et du genre.

« 1 050 Personnes déplacées internes (PDI), ont bénéficié d’une assistance alimentaire dont 34 ont été formés en métiers et appuyés pour la réalisation des activités génératrices de revenus (AGR) », a indiqué le directeur provincial.

Pour M. Ouédraogo, les personnes âgées et celles vivant avec un handicap, ont été prises en charge sur le plan psychosocial (aliments et sanitaires).

« Afin de travailler à minimiser l’assistanat, une coopérative de PDI et de population hôte a été soutenue par la direction et acquérir un agrément et une terre cultivable dans la plaine aménagée de Sindou », a-t-il ajouté.

Ousmane Ouédraogo, a expliqué que certains enfants en situation de vulnérabilité ont bénéficié des bourses dans le cadre de leurs formations professionnelles, ceux en situation de risque ont été identifiés et placés en formation professionnelle auprès des maîtres artisans et à l’ex agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE).

Il a également poursuivi que dans le même contexte, 194 enfants victimes et abus divers ont été prises en charge sur le plan psychosocial et plus de 100 autres en situation de difficulté ont bénéficié de fournitures scolaires.

« La direction provinciale a pu mettre en place 70 cellules communautaires de protection des enfants dans cinq (05) communes sur 08 de la province », a dit le directeur provincial.

Pour lui, en ce qui concerne la promotion de la femme et du genre, 36 femmes survivantes de violences basées sur le genre ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale et 14 autres du fonds pour la réalisation de leurs AGR.

« Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités de notre pays pour ces différentes actions tout en souhaitant qu’ils puissent continuer dans la même lancée », a-t-il déclaré.

M. Ouédraogo, a souligné que l’assistanat ne peut pas perdurer, qu’il est nécessaire que les personnes indigentes s’impliquent elles-mêmes afin que « nous puissions les aider à devenir autonomes et capables de subvenir à leurs propres besoins ».

Agence d’information du Burkina

