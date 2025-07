Burkina/Sissili-Société-Cohésion-Détenus

Léo : Une journée sportive au profit des détenus dans le cadre des 72 heures Nelson Mandela

Léo, 18 juil. 2025 (AIB) – Dans le cadre des activités marquant les 72 heures dédiées à Nelson Mandela, la Maison d’arrêt et de correction de Léo (MACL) a organisé, le jeudi 17 juillet 2025, la 8e édition de la Coupe du Directeur. L’événement, vise à promouvoir la cohésion sociale entre détenus, personnels de l’administration pénitentiaires et de justice, et populations à travers le sport et d’autres activités récréatives.

Le clou de la journée a été la finale du tournoi de football, qui a opposé les équipes de Talentus et Ajax. Après un match équilibré et engagé, c’est Talentus qui s’est imposé aux tirs au but sur le score de 2 buts à 1.

Pour le directeur de la MACL, l’inspecteur Mouri Sabo, ces journées sont bien plus qu’un simple moment festif :

« Les 72 heures Nelson Mandela sont une occasion annuelle pour permettre aux détenus de se reconnecter à l’humain, de ressentir qu’ils ne sont pas abandonnés. C’est une démarche de résilience, de solidarité, mais aussi d’espoir pour leur réinsertion », a indiqué M. Sabo.

M. Sabo a rappelé que cette initiative s’inscrit dans les valeurs de paix, de justice, de tolérance et de vivre-ensemble incarnées par Nelson Mandela, figure mondiale de la lutte pour la dignité humaine.

Le parrain de la cérémonie, Ismaël Sawadogo, président du Conseil des jeunes pour le développement du Sahel (CJ.DS), a salué l’organisation de l’événement et la portée symbolique de cette commémoration.

« Cette célébration rappelle non seulement le combat historique de Nelson Mandela, mais fait également écho à l’élan patriotique du Burkina Faso actuel, engagé dans une révolution sociale pour la justice, la paix et la cohésion nationale », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance du rôle joué par les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et la jeunesse dans cette dynamique collective de reconstruction nationale.

Outre la compétition de football, plusieurs autres activités ont été organisées au profit des pensionnaires de la MACL, notamment des jeux de société, des tournois de pétanque, une consultation médicale gratuite ainsi qu’une visite guidée de l’établissement.

À travers cette initiative, la direction de la MACL entend renforcer le tissu social en milieu carcéral, dans une optique de dignité humaine, de respect des droits et de préparation à la réinsertion.

Agence d’information du Burkina

