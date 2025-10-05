Léo: L’association Yii-Bisnan apporte un soutien scolaire à des enfants vulnérables

Léo, 4 oct. 2025 (AIB)-L’association Yii-Bisnan (AYB) a remis, samedi, des kits scolaires à une cinquantaine d’enfants orphelins et vulnérables, ainsi qu’à des personnes déplacées internes (PDI), lors d’une cérémonie organisée à Léo.

La manifestation s’est déroulée en présence du secrétaire général de la province, Baowindsida Bingo, des autorités éducatives et de plusieurs personnalités.

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, l’association Yii-Bisnan (AYB) -dont le nom signifie « Les enfants de Dieu » en langue nuni a offert à chaque bénéficiaire un kit scolaire complet, des vivres et du savon. La valeur totale du don est estimée à plus d’un million cinq cent mille francs CFA.

Le président de l’association, Issaka Ouédraogo, a expliqué que ce geste s’inscrit dans le credo de sa structure, dont la devise est « Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des enfants ». « Cette action est le fruit du soutien de partenaires et de bonnes volontés sensibles à la cause des enfants », a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que l’association, créée en avril 2024, est née du contexte national qui a « engendré beaucoup d’enfants vulnérables ».

Déjà, elle a posé plusieurs actions concrètes, notamment des formations en saponification au profit des parents ou tuteurs d’enfants, une sortie détente sur des sites touristiques et des dons en vivres, selon M. Ouédraogo.

Les différentes personnalités présentes ont salué l’initiative. La représentante des bénéficiaires, le secrétaire général de la province, le directeur provincial de l’Enseignement préscolaire, primaire et non formel de la Sissili, Soungalo Traoré, ainsi que le porte-parole des parrains et marraines, Dr Hyacinthe Ouédraogo, ont tous qualifié l’action de « fort louable ».

Sa Majesté Lio-Pio Dan-Zwè a, pour sa part, félicité et encouragé le président de l’association, qu’il a surnommé Yago Issaka, pour « son intégration réussie à Léo et son esprit de solidarité envers ces enfants ».

« Un orphelin est d’abord à la charge du chef avant que la population ne le soutienne, selon nos traditions », a précisé l’autorité coutumière.

Chaque enfant a reçu un kit scolaire, un sac de riz de 25 kg, un bidon d’huile de 3 litres et du savon. La cérémonie a été animée par l’orchestre Nemaro de Léo et les artistes Fadeen et Keyt, venus de Ouagadougou.

Elle s’est achevée par une visite des locaux du siège de l’association, inaugurés à cette occasion.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BAN/ata