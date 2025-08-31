Burkina-Liptako-Yagha-Sebba-Education-Reconnaissance-Félicitations

Le Président du Faso félicite un enseignant résilient pour son engagement en faveur de l’éducation

Sebba, 30 août 2025 (AIB) – Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a adressé une lettre de félicitations et d’encouragement à l’enseignant Abdoulaye Ly, en service dans la province du Yagha, pour ses qualités professionnelles et sa persévérance malgré les contraintes sécuritaires et humanitaires.

Pour cette distinction Abdoulaye Ly a reçu une moto, un ordinateur, un casque, un tee-shirt, un bloc-notes et un stylo. Un geste qui honore l’ensemble des enseignants résilients de la région du Liptako.

Lauréat du prix du meilleur enseignant résilient de la région du liptako, M. Ly Abdoulaye a exprimé une immense émotion et une humilité à la réception de son lot. « En me remettant ce prix, vous honorez non seulement ma personne, mais aussi tous les enseignants qui, chaque jour, tiennent la craie comme un acte de résistance face à l’adversité », a-t-il déclaré.

Il a également salué le rôle des Forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui permettent à l’école de survivre dans des zones sous menace terroriste.

Dans son message, M. Ly a dédié ce prix à tous ses collègues enseignants restés en poste malgré les risques sécuritaires, tout en adressant un appel fraternel à ceux qui ont dû quitter leur poste : « Revenez dès que les conditions le permettent. Ensemble, nous pourrons reconstruire une école forte ancrée dans nos valeurs », a-t-il lancé.

L’enseignant s’est également engagé à poursuivre ses actions en faveur de l’éducation dans la province du Yagha, notamment en accompagnant les jeunes collègues et en initiant des projets éducatifs pour renforcer la résilience du système scolaire.

Pour sa part, M. Bali Bako, inspecteur chef de la Circonscription d’éducation de base de Sebba, a salué ce geste des plus hautes autorités qui, selon lui, témoigne de l’attention portée aux efforts déployés sur le terrain pour maintenir l’éducation dans les zones en difficulté.

« Cela galvanise les enseignants à se donner plus pour une éducation de qualité », a-t-il affirmé, avant de renouveler ses remerciements au chef de l’État, au ministre en charge de l’éducation ainsi qu’aux responsables régionaux et provinciaux.

Agence d’information du Burkina

mam/as/ata