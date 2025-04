Le pape François s’est éteint à l’âge de 88 ans

Ouagadougou, 21 avril 2025 (AIB) – L’Église catholique est en deuil. Le pape François, évêque de Rome et chef de l’Église universelle, est décédé ce lundi matin à 7h35. L’annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell.

« Chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François », a déclaré le cardinal Farrell dans un communiqué.

Il a précisé que le Souverain Pontife « est retourné à la maison du Père » après une vie entièrement consacrée au service du Seigneur et de son Église.

Premier pape issu du continent sud-américain, Jorge Mario Bergoglio, devenu François en 2013, a profondément marqué son pontificat par un engagement en faveur des plus pauvres, des exclus et pour la paix dans le monde. Fidèle aux valeurs de l’Évangile, il a prôné une Église de proximité, tournée vers la miséricorde et la justice sociale.

« Il nous a appris à vivre les valeurs de l’Évangile avec fidélité, courage et amour universel », a souligné le cardinal Farrell. Il a également confié l’âme du défunt pontife à « l’amour infiniment miséricordieux du Dieu trinitaire ».

Qui était le pape François ?

Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires (Argentine), Jorge Mario Bergoglio est devenu le 266e pape de l’Église catholique le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI. Premier pape jésuite, premier souverain pontife venu d’Amérique latine et premier à porter le nom de François, il a marqué l’histoire par son humilité, son langage simple et sa proximité avec les plus démunis.

Issu d’une famille d’immigrés italiens, il a été ordonné prêtre en 1969, puis nommé archevêque de Buenos Aires en 1998. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2001, il s’est distingué par son engagement pour la justice sociale et sa dénonciation des inégalités.

Durant son pontificat, François a mis en avant une Église de la miséricorde, tournée vers les périphéries, et a œuvré pour la réforme de la Curie romaine, le dialogue interreligieux, la protection de l’environnement (encyclique Laudato si’) et l’accueil des migrants.

À travers ses prises de parole et ses gestes forts, il a tenté de rapprocher l’Église des réalités contemporaines tout en défendant les fondements de l’Évangile.

