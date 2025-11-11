Le ministre du Hajj appelle les bureaux du Hajj à achever les procédures contractuelles avant le 15 Rajab

Djeddah, 11 novembre 2025, SPA — Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Tawfig Al-Rabiah, a tenu hier, en marge de la cinquième édition de la Conférence et du Salon du Hajj, une réunion semestrielle avec les présidents de bureaux des affaires du Hajj, en présence de 100 ministres, muftis et présidents de bureaux issus de différents pays du monde islamique. La rencontre visait à faire le point sur les préparatifs de la saison du Hajj 1447 AH et à examiner les dernières réglementations et procédures opérationnelles relatives aux services destinés aux pèlerins.

Au début de la réunion, le ministre a exprimé sa gratitude aux bureaux des affaires du Hajj pour leur coopération et leurs efforts ayant contribué au succès de la saison précédente. Il a félicité les bureaux ayant finalisé leurs contrats à l’avance cette année et a exhorté les autres à achever leurs démarches contractuelles avant le 15 Rajab 1447 AH, afin d’assurer une préparation optimale et d’offrir des services de haute qualité aux pèlerins.

Il a souligné plusieurs mesures organisationnelles essentielles à respecter au cours de la période à venir, notamment :

– Finaliser les contrats pour les services des camps avant le 15 Rajab et pour les hébergements à La Mecque et à Médine avant le 13 Chaabane ;

– Soumettre les demandes de visa du Hajj avant le 1er Chawwal, sans possibilité de prolongation, tout en renforçant la sensibilisation sur la nécessité de détenir un permis officiel de pèlerinage ;

– Diffuser des messages de sensibilisation coordonnés entre les ministères et les bureaux pour protéger les pèlerins contre toute forme d’exploitation ou de fraude ;

– Exiger un certificat d’aptitude médicale signé par le chef du bureau du Hajj et le responsable médical de la délégation avant toute délivrance de visa, via la plateforme électronique Masar ;

– Effectuer le paiement des hady et des sacrifices exclusivement par l’intermédiaire des bureaux officiels du Hajj, en coopération avec le Projet saoudien pour l’exploitation des hady et adahi, en interdisant toute transaction avec des entités non-autorisées ;

– Insister sur le fait que la carte « Nusuk » obligatoire pour accéder à la Mosquée Al-Haram et aux Lieux Saints ;

– Commencer dès à présent à enregistrer les informations du personnel administratif, médical et médiatique, et achever cette opération avant le 1er Rajab ;

– Sélectionner les compagnies aériennes et réserver les créneaux de vol avant le 15 Rajab ;

– Effectuer toutes les transactions financières et administratives via la plateforme « Nusuk Masar ».

Le ministre du Hajj a conclu en réaffirmant que ces mesures s’inscrivent dans les efforts continus du ministère pour améliorer l’efficacité des services destinés aux pèlerins, renforcer la coordination avec les organismes gouvernementaux et internationaux concernés, et refléter l’image honorable du Royaume dans sa mission au service des pèlerins.

