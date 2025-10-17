AUDIENCE DU PRÉSIDENT DU FASO

Le Manifeste pour un nouveau panafricanisme remis au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

(Ouagadougou, le 17 octobre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience, ce vendredi en fin de matinée, une délégation de panafricains conduite par le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO.

En fin de séjour dans la capitale burkinabè où ils ont participé à la Rencontre internationale « Carrefour africain Thomas SANKARA », les participants, venus de 22 pays d’Afrique et du monde, ont remis un « Manifeste pour un nouveau panafricanisme » au leader de la Révolution Progressiste Populaire, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, en guise de soutien à son combat.

Le Président du Faso, en s’adressant à ses hôtes, a souligné l’importance de l’éducation et de la prise de conscience pour la jeunesse africaine, en mettant l’accent sur la nécessité de comprendre l’histoire et le monde actuel.

« Dans l’ordre mondial aujourd’hui, il n’y a que deux camps et chacun devra choisir. Ceux qui prétendent être neutres, soit ils n’ont absolument rien compris, soit ils ont le cerveau éteint », martèle le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Convaincu que le changement de mentalité, la lutte contre l’impérialisme et la poursuite de la révolution réservent un avenir meilleur à l’Afrique, le Chef de l’État a invité les panafricanistes à continuer à parler et à éduquer la jeunesse, pour renforcer sa compréhension du monde.

Pour le Ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, « Ouagadougou est dorénavant le creuset de la révolution africaine. Et l’ensemble des idéaux de liberté, de dignité et de souveraineté qu’incarne le Président du Faso, (…) émerveillent les Burkinabè et tous les citoyens de bonne foi ».

‎Au nom des participants à la rencontre, le député sénégalais Guy Marius SAGNA a remis au Chef de l’Etat le « Manifeste pour un nouveau panafricanisme », inspiré par des figures révolutionnaires comme Thomas SANKARA, Kwamé NKRUMAH, Patrice LUMUMBA et bien d’autres.

