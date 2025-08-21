Le journalisme constructif, un outil au service du développement endogène

Pékin, 20 août 2025(AIB)-En République populaire de Chine, les autorités encouragent fortement le journalisme constructif, un genre qui met l’accent sur les solutions au service du développement endogène.

Dans une communication sur le journalisme constructif, le professeur Zhang Yanquiu a expliqué l’importance de ce modèle dans la construction d’un développement sociopolitique stable en République populaire de Chine

Le journalisme constructif repose sur trois fondamentaux : les solutions, les nuances et la conversation, a-t-il expliqué.

Ce modèle met l’accent sur les solutions plutôt que sur les problèmes, afin d’informer les masses au lieu de ne présenter que les difficultés sans perspective.

Les situations sont analysées de manière nuancée, en mettant en avant les aspects positifs, dans le but de préserver la cohésion sociale.

Selon le professeur Zhang, les médias ne doivent pas se limiter à jouer un rôle de contre-pouvoir face aux gouvernements, mais plutôt accompagner les actions de développement.

En Chine, par exemple, les questions de corruption sont prises en charge par les institutions compétentes.

Un mécanisme de bonne gouvernance permet de contrôler chaque année les finances des acteurs publics, et des rapports détaillés sont établis pour garantir la transparence.

Les médias doivent ainsi contribuer à identifier les problèmes et proposer des solutions, afin de permettre aux populations d’avancer dans la sérénité et la cohésion sociale, pour un développement harmonieux.

Il faut noter que la Chine ne partage pas la vision occidentale des médias, fondée sur une liberté de diffusion illimitée, parfois au détriment de la cohésion sociale, a expliqué le professeur.

En rappel, le journalisme constructif représente un nouvel élan journalistique que la Chine s’est donné pour progresser dans sa marche vers la souveraineté renforcée.

Agence d’Information du Burkina