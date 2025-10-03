Burkina-Éducation-Don-Lycée-Song-Taaba

Le groupe « Doc Land International » offre 2 tonnes de ciment et 160 000 F CFA pour la reconstruction du lycée Song-Taaba de Gounghin

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB) – Le lycée Song-Taaba a bénéficié, ce jeudi 2 octobre, d’un appui de deux tonnes de ciment et d’une enveloppe financière de 160 000 F CFA de la part du groupe « Doc Land International ». Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Song-Taaba Mêbo », lancée par l’Amicale des anciens élèves du lycée Song-Taaba pour la réhabilitation du mur de clôture et des locaux administratifs de l’établissement.

Le groupe Doc Land International est installé au quartier Pissy depuis plus de trente ans.

« Ce geste est au bénéfice de nos petits frères. Nous sommes passés par cette école ou avons été proches de ses responsables, c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’apporter notre contribution », a expliqué Ba-banien Sirima, porte-parole du groupe donateur.

De son côté, Bancé Moumine, président de l’Amicale des anciens élèves, a salué l’initiative : « L’appel que nous avons lancé a été entendu. Nous invitons toujours les anciens élèves et toutes les bonnes volontés à nous accompagner. Le budget global est estimé à près de 7 millions de F CFA, et il reste encore beaucoup à faire. »

Visiblement ému, le proviseur du lycée, Tapsoba Faïssal, a exprimé sa reconnaissance : « Quand nous avons lancé l’initiative, je ne m’attendais pas à un tel soutien. Le Song-Taaba a longtemps été un grand établissement. Aujourd’hui, avec les murs en ruine, il faut sauver notre école et lui redonner ses lettres de noblesse. »

Les travaux de réhabilitation ont déjà démarré, mais les initiateurs appellent toujours à la mobilisation pour atteindre l’objectif fixé.

Agence d’Information du Burkina

OS/ATA