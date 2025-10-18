Burkina–Infrastructure–Mauvaise–Exécution–Réhabilitation

Le gouvernement burkinabè ne toléra aucune malfaçon sur les chantiers du peuple, PM

Koudougou, 18 oct. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a mis en garde, samedi à Koudougou, les entreprises chargées de l’exécution des travaux publics, affirmant que son gouvernement n’acceptera aucune malfaçon sur les chantiers du peuple burkinabè.

Le chef du gouvernement s’exprimait lors de l’inauguration de la route nationale n°14, section Sakoinsé–Koudougou, longue de 42 km, dont le gouvernement avait ordonné la reprise des travaux le 10 mars 2023, à la suite des dégradations précoces constatées dès la fin du chantier initial.

« Un marché mal exécuté n’est pas une question de réparation, il faut le reprendre, car les ressources sont le fruit du labeur du peuple », a déclaré le Premier ministre.

Jean Emmanuel Ouédraogo a profité de l’occasion pour attirer l’attention de toutes les entreprises qui auront l’honneur d’exécuter des chantiers publics.

« On ne va accepter aucune sorte de malfaçon », a-t-il insisté.

Il a également rappelé la responsabilité de l’État dans la gestion des fonds empruntés :

« Quand on emprunte de l’argent pour réaliser des infrastructures stratégiques, il faut mettre le plus grand sérieux dans leur exécution, parce que c’est de l’argent que le peuple du Burkina Faso va rembourser », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a par ailleurs appelé les usagers à plus de responsabilité dans la préservation des infrastructures routières, notamment au respect du code de la route et à la limitation de la vitesse, afin d’éviter « les drames sur une belle route comme celle-là ».

Prenant la parole, le ministre des Infrastructures, Adama Sorgho, a salué ces réalisations comme « deux victoires d’étape » et « le symbole vivant d’un Burkina Faso qui se reconstruit par lui-même ».

Selon lui, « l’histoire de la route Sakoinsé–Koudougou est celle de la rigueur révolutionnaire et du refus du laisser-faire ».

Le ministre a félicité le Bureau d’études et de contrôle ACIT, dont l’expertise et la rigueur ont permis au gouvernement d’exiger et d’obtenir la reprise complète des travaux de réhabilitation. Il a également salué l’entreprise tunisienne SOUROUBAT pour son « rare sens du devoir » et son respect des engagements contractuels.

De son côté, le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs impliqués, notamment envers le président du Faso, porteur d’une « vision de faire du Burkina Faso un pays résilient, digne et fier ».

Il a souligné que le bitumage de cet axe représente un véritable soulagement, car il améliore la mobilité, renforce la sécurité et stimule les échanges commerciaux dans la région.

Agence d’Information du Burkina

PB-YOS/ata