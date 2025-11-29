Le festival Gulmu ma fierté se tient jusqu’à dimanche sur le terrain du Newton

Ouagadougou, 29 déc. 2025. (AIB)- Le festival Gulmu ma fierté a été lancée officiellement ce vendredi sous le thème : « la diversité culturelle, socle de notre cohésion sociale ».

Prestations artistiques, exposition et rue marchande autour d’une bonne ambiance de parenté à plaisanterie sont au programme.

La communauté gourmatché se retrouve à Ouagadougou pour le festival Gulmu ma fierté.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue vendredi après-midi.

« Au Burkina Faso comme dans tous les pays de l’AES, chaque communauté apporte sa couleur et sa sagesse. Cette diversité fait de nous un peuple résilient, créatif et solidaire » déclare Georgette Lankoandé née Haro, promotrice du festival Gulmu ma fierté.

Une manifestation qui vise à valoriser la culture gourmatchée.

Le thème retenu pour cette première édition est : « La diversité culturelle, socle de notre cohésion sociale ».

« Ce thème nous rappelle que nos différences sont notre force, qu’elles nous apprennent le respect, la complémentarité et l’unité » confie Georgette Haro.

Durant 72 heures, les festivaliers assisteront à des prestations d’artistes. Une exposition des savoirs faires de la communauté gourmatché est également prévue. Il y a aussi une rue marchande avec des mets locaux.

La cérémonie est patronnée par le ministre de la Communication, de la culture des arts et du tourisme, représenté par Arouna Sana.

Dans son mot, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo confie que la culture est un héritage mais aussi une construction collective.

« La culture évolue avec nous, grandit avec nos expériences et se réinvente grâce au talent de celles et ceux qui prennent le risque d’exprimer leur vision du monde » relève le ministre en charge de la Culture.

Plusieurs personnalités dont le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano ont marqué leur présence à cette cérémonie d’ouverture.

Le festival Gulmu ma fierté accorde aussi une place importante à la parenté à plaisanterie.

Une délégation de la communauté Yadéga était présente, jouant ainsi sa partition de parent à plaisanterie dans une bonne ambiance.

Agence d’information du Burkina

RK/ata