PRÉSENTATION DES LETTRES DE CRÉANCE

Le diplomate Yedong ZHAO pour le renforcement de l’axe Ouagadougou – Pékin

(Ouagadougou, 5 décembre 2025). Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur Yedong ZHAO a présenté ses lettres de créance, ce vendredi matin, à Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

L’Ambassadeur chinois, qui a pour résidence Ouagadougou, est un diplomate de carrière. Il a intégré le ministère chinois des Affaires étrangères en 1991 et a occupé d’importantes fonctions dans ledit ministère ainsi que dans les représentations diplomatiques chinoises. L’Ambassadeur Yedong ZHAO entend travailler à renforcer les relations de coopération déjà exemplaires entre Ouagadougou et Pékin.

Depuis la reprise des relations diplomatiques le 25 mai 2018, plusieurs accords de coopération couvrant plusieurs domaines ont été déjà signés et des visites de personnalités ont été enregistrées. Des rencontres de haut niveau ont été organisées entre les deux pays et ont permis, outre les échanges multiples, de parvenir à une exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels, et la construction d’infrastructures comme le Centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso ainsi que la réhabilitation d’autres infrastructures au profit du peuple burkinabè.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso