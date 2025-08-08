FOOT-BFA-TAN-AFR-SPORT-DIPLOMATIE-CAF-CHAN2024

Le charisme et la vision du Président Traoré font rayonner le Burkina sur l’échiquier international, (Diplomate)

Dar es Salaam, 8 août 2025 (AIB)-Le charisme et la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, font rayonner le Burkina Faso sur l’échiquier international, a déclaré la représentante permanente adjointe auprès de l’Office des Nations-Unies à Nairobi (Kenya), Myriam Aman Soulama/Wédraogo. Elle précise que le Chef de l’Etat est perçu dans les sept pays relevant de la juridiction diplomatique du Burkina Faso au Kenya, comme le président de l’Afrique.

« Ici, en Tanzanie, et plus largement dans les pays de la juridiction du Kenya, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, est considéré comme un leader africain à part entière », a affirmé Myriam Aman Soulama/Wédraogo.

La représentante permanente adjointe auprès de l’Office des Nations-Unies à Nairobi (Kenya), s’exprimait hier jeudi à Dar-es-Salaam (Tanzanie) lors d’une interview accordée à un envoyé spécial de l’AIB.

«Partout où nous nous rendons, le simple fait de se présenter comme Burkinabè suscite un capital de sympathie et de bienveillance. Lors de nos interactions avec nos frères d’autres nations, ils expriment une grande admiration, du respect et une vive considération pour Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso », a expliqué Mme Soulama.

Selon elle, « cela est sans doute lié à sa personnalité, à son charisme et surtout à sa vision, qui permet aujourd’hui au Burkina Faso de rayonner sur l’échiquier international ».

La juridiction diplomatique burkinabè pour cette partie de l’Afrique est basée à Nairobi, au Kenya, conformément à la volonté exprimée par les plus hautes autorités burkinabè de procéder à un découpage diplomatique du pays. Cette juridiction couvre sept pays : le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda, l’Union des Comores et les Seychelles.

« Le représentant permanent adjoint seconde l’ambassadeur dans ses fonctions de représentation dans ces différents États. Pour la juridiction du Kenya, notre ambassade joue un rôle mixte, en assurant la représentation dans les pays de la zone, mais aussi auprès de l’Office des Nations unies basé à Nairobi, notamment via ONU-Habitat et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) », a-t-elle précisé.

Depuis l’arrivée des Étalons A’ et de la délégation burkinabè à Dar es Salaam pour le CHAN, Mme Soulama/Wédraogo est aux côtés de l’équipe pour en faciliter la mission.

Jeudi, elle s’est rendue à l’hôtel des supporters et des journalistes pour leur adresser un message d’unité autour de l’équipe nationale, en vue d’une participation réussie à la compétition.

Le CHAN KETZUG 2024, reporté à 2025, se déroule du 2 au 30 août dans trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Agence d’Information du Burkina

Adama SALAMBERE, Envoyé spécial à Dar es Salaam