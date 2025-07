Burkina-Education-Orientation-Réorientation-Académique

La Cellule de réflexion et d’éveil universitaire (CREU), au service des nouveaux et anciens bacheliers pour une orientation académique et professionnelle réfléchit

Ouagadougou, 26 juil. 2026 (AIB)- La Cellule de réflexion et d’éveil Universitaire (CREU) a tenu ce samedi, la Journée nationale de l’orientation et de la réorientation académique (JNORA), sous le patronage du ministre en charge de l’enseignement secondaire, Dr Boubacar Savadogo, représenté à l’occasion par M. Alexandre Le Grand Zongo, une initiative pour accompagner les nouveaux et anciens bacheliers pour une orientation académique et professionnelle réfléchit

Placée sous le thème : « Orientation stratégique et engagement académique : poser les bases d’un avenir maîtrisé », la JNORA ambitionne de guider les nouveaux et anciens bacheliers dans leur processus de choix d’orientation académique, à travers panels, conférences et échanges avec des professionnels de l’éducation et de l’emploi.

A la présence de personnalités dont le président de la cérémonie, le Colonel Yaguibou Issa, chef d’État-Major adjoint de la Gendarmerie nationale ; le parrain, M. Missa William Sosthène Sanou, conseiller spécial du président du Faso en charge des questions de jeunesse, et la marraine, Mme Sidonie Ouédraogo, 4e vice-présidente de la délégation spéciale de Ouagadougou.

Dans son message lu à l’ouverture, le ministre Boubacar Savadogo a souligné l’importance d’« accompagner chaque jeune dans la construction de son avenir, en lui permettant un accès juste et équitable à l’information académique et professionnelle ».

Il a également plaidé pour une meilleure valorisation de la formation professionnelle, présentée comme une voie d’avenir, de dignité et d’innovation.

Pour Ange Drabo, juriste de formation et par ailleurs le président de la CREU, cette journée répond à une nécessité : « L’orientation n’est pas un acte banal. C’est une décision structurante pour la vie de chaque jeune. Nous voulons leur offrir les bons outils pour faire des choix éclairés et réussir aussi bien académiquement que professionnellement. » .

Le colonel Yaguibou, quant à lui, a exhorté les jeunes à ne pas subir leur orientation mais à devenir acteurs responsables de leur propre avenir : « Ayez l’audace de construire un avenir à votre image, fondé sur vos talents, vos aspirations et les réalités de notre pays. » Il a aussi mis en garde contre les choix dictés par le conformisme ou le hasard.

Une journée marquée par des panels animés par des experts en communication, des représentants institutionnels ainsi qu’une session spéciale assurée par l’ambassade d’Allemagne, centrée sur les opportunités d’études et de stages à l’étranger.

En rappel, la CREU œuvre depuis sa création le 29 juillet 2024 à accompagner les étudiants dans leur développement académique, personnel et professionnel, à travers des campagnes de sensibilisation, des activités d’éveil citoyen et des plateformes d’échange.

La JNORA se veut un jalon fondamental pour encourager une nouvelle dynamique dans l’approche de l’orientation au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

OS/ATA