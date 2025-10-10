BURKINA-KOURWEOGO-SANTÉ-LUTTE-CANCER

Kourweogo/Octobre rose : Les femmes invitées à se faire dépister du cancer du sein

Boussé, 9 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre d’Octobre rose, le mois dédié à la lutte contre les cancers féminins, la clinique mobile de la région de Oubri, a effectué, ce jeudi 9 octobre 2025, une mission de dépistage gratuit au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tangzougou, dans la commune de Boussé. Plusieurs femmes ont bénéficié de soins et de conseils pour une meilleure prévention.

Selon le chef d’équipe, Dr Dieudonné Y. Lompo, cette activité s’inscrit dans la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein.

Pour lui, l’ensemble des prestations et des intrants médicaux sont entièrement gratuites.

« Il faut faire peur à la peur en venant se faire dépister», a lancé Dr Lompo en invitant les femmes à vaincre leurs appréhensions pour préserver leur santé.

Le chef d’équipe a également ajouté que le cancer dépisté tôt, se soigne et les chances de guérison augmentent considérablement.

Dr Dieudonné Y. Lompo, s’est dit satisfait de la forte mobilisation des femmes, signe d’une prise de conscience croissante de l’importance de la prévention.

L’équipe a par ailleurs orienté les cas suspects vers les structures sanitaires spécialisées pour un suivi adéquat.

Les bénéficiaires, reconnaissantes, ont salué l’initiative et ont formulé des bénédictions en faveur des autorités gouvernementales pour toutes les initiatives sanitaires prises en faveur de la femme et de l’enfant.

« L’approche de la clinique mobile nous évite les longs déplacements vers les grandes villes pour les soins », a confié une ménagère du secteur n°2 de Boussé, Noëlie Ouédraogo.

L’enseignante, Nongbzanga Ouédraogo, a expliqué que le passage régulier de la clinique mobile crée un effet d’entraînement et les femmes viennent plus volontiers se faire consulter.

Cette opération de proximité contribue à renforcer l’accès équitable aux soins et la lutte contre les cancers féminins au niveau communautaire, conformément aux orientations du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Outre le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus et du cancer du sein, l’équipe médicale a aussi assuré des consultations pédiatriques, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 0 à 5 ans, ainsi que des séances de démonstration d’autopalpation mammaire.

