Kourweogo : Les autorités communales veillent à la libération des voies publiques

Boussé, 17 mai 2025 (AIB)-Les autorités communales de Boussé, ont effectué, le vendredi 16 mai 2025 à Boussé, une sortie de terrain pour contrôler l’état d’avancement des opérations en cours, dans le cadre de l’application des directives relatives à la libération des emprises des voies publiques.

Accompagnée des services techniques de la mairie et des représentants des associations de veille citoyenne, la délégation conduite par le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issiaka Ganemtoré, s’est rendue sur plusieurs axes concernés par cette opération.

Les points inspectés sont le tronçon de la route de Soala et les abords de la Route nationale 2, entre le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et la sortie nord de la ville.

Cette descente a permis aux autorités de constater l’effectivité des mesures prises par les occupants des accotements.

Plusieurs hangars, kiosques, boutiques et étals qui encombraient les voies ont été démantelés et certains commerçants accusent encore du retard dans la mise en œuvre des directives.

Issiaka Ganemtoré, a souligné que cette sortie visait non seulement à faire un état des lieux, mais aussi à sensibiliser les retardataires.

Il a averti que des sanctions seront appliquées aux contrevenants qui ne vont pas se conformer dans les plus brefs délais, tout en saluant les efforts de ses concitoyens qui ont respecté les délais impartis.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, a souligné les bienfaits attendus de ces aménagements.

Il a mentionné notamment l’amélioration de la sécurité routière, la réduction des accidents, une meilleure organisation du stationnement, et l’embellissement du cadre urbain.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’urbanisation maîtrisée et de respect des règles d’occupation du domaine public.

Les autorités communales entendent poursuivre les opérations de supervision et de sensibilisation afin de garantir le respect des normes urbaines pour une ville plus sûre et attrayante.

Agence d’information du Burkina

