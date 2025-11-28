BURKINA-KOURWEOGO-SIDA-SENSIBILISATION

Kourweogo : La population sensibilisée sur le VIH/Sida et les IST à travers un théâtre-forum

Boussé, le 28 nov. 2025 (AIB)-En prélude à la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, la Compagnie théâtrale du Kourwéogo (CTK), a animé, ce jeudi 27 novembre 2025 à Boussé, un théâtre-forum consacré à la prévention, au dépistage et au suivi du traitement pour les personnes vivant avec le VIH.

L’activité, financée par la société minière Nordgold, a permis d’interpeller les populations des communes minières de Boussé, Toéghin et Niou, sur les risques élevés de propagation des IST liés aux conditions socioéconomiques autour des sites d’orpaillage.

Un jeu concours sur la connaissance des maladies sexuellement transmissibles a permis des participants de repartir avec des gadgets.

Pour cette première sortie, la Compagnie s’est installée sur la place du marché de « Zougou daaga ».

La troupe a mis en scène des situations inspirées du quotidien sur la mobilité intense, les relations occasionnelles non protégées, les fausses croyances sur la maladie, autant de réalités qui favorisent la circulation des infections sexuellement transmissibles dans ces zones en pleine activité minière.

La pièce intitulée : « Une minute de plaisir et une vie en souffrance », a suscité échanges, propositions et débats autour de la nécessité d’un changement de comportements.

Relevant l’importance de cette activité de sensibilisation, le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, a indiqué que les sites miniers attirent un afflux quasi permanent de travailleurs, de commerçants et de jeunes à la recherche d’emploi, créant un environnement propice aux rapports sexuels non protégés.

« A cela s’ajoutent la stigmatisation persistante et la faible fréquentation des centres de dépistage, freinant la détection précoce et l’accès aux traitements », a-t-il indiqué.

Pour le directeur de la Compagnie Théâtrale du Kourwéogo, communément appelé « monsieur Noaga », le théâtre-forum demeure un outil efficace pour toucher les communautés rurales.

« Nos messages passent mieux quand les populations se reconnaissent dans ce qu’elles voient », a-t-il dit.

L’objectif est qu’elles prennent conscience des risques et s’approprient les services de dépistage », a expliqué le metteur en scène.

Le responsable en charge de la communication avec les communautés, Franck Ouédraogo, a précisé que soutenir cette initiative s’inscrit dans sa politique de responsabilité sociale.

Nord Gold Niou SA, selon son porte-parole, considère la lutte contre le VIH/Sida comme un enjeu majeur dans les zones minières, où la pression démographique et les activités économiques favorisent la vulnérabilité des groupes à risque.

Les participants ont salué l’activité et demandé la multiplication de ce type de sensibilisation dans les villages et sur les sites d’orpaillage, afin d’encourager le dépistage volontaire et de réduire la transmission du VIH dans les communes de Boussé, Toéghin et Niou.

Agence d’information du Burkina

DB/HB/OO