Kourwéogo/Extension du vaccin antipaludique R21 : L’engagement des leaders d’opinion sollicité

Boussé, 10 sept. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Kourweogo, Harouna Kombasséré, a présidé, le mardi 9 septembre 2025 à Boussé, un atelier de plaidoyer pour expliquer les stratégies de mise en œuvre de l’extension du vaccin antipaludique R21 et solliciter l’accompagnement des leaders pour la mobilisation communautaire.

Une rencontre d’échanges sur l’extension du vaccin antipaludique R21 dans la province du Kourwéogo, a été tenue le mardi 9 septembre 2025 à Boussé, en présence des autorités sanitaires du district de Boussé, des directeurs et chefs de service, des chefs coutumiers et de responsables associatifs.

La médecin chef du district sanitaire de Boussé, Dr Adeline Dabiré/Salou, a indiqué que le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité au Burkina Faso, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans.

Dans le Kourwéogo, cette maladie freine la scolarisation, la productivité et réduit l’espérance de vie.

Elle a ajouté que depuis août 2025 le Burkina Faso a intégré le vaccin R21 dans le Programme élargi de vaccination (PEV), en complément des autres mesures préventives comme l’usage des moustiquaires imprégnées, la chimio-prévention saisonnière et la pulvérisation intra-domiciliaire.

L’introduction de cette nouvelle molécule peut être confrontée à plusieurs défis, notamment la lutte contre les rumeurs, la désinformation, pouvant entrainer des cas de refus ou de réticence liés à cette nouvelle stratégie.

« Le contexte sécuritaire constitue également une contrainte majeure pour la mise en œuvre », a souligné Dr Dabiré.

Afin de relever ces défis, les responsables du district appellent à une mobilisation collective des leaders politiques, administratifs, coutumiers, religieux et des organisations locales.

Ils doivent servir de relais de sensibilisation afin de garantir la confiance et encourager les parents à faire vacciner leurs enfants.

Dans sa communication, le responsable du programme élargi de vaccination du district, Moussa Zongo, a expliqué aux participants les conditions et la stratégie d’administration du vaccin.

On retient de son exposé, que le VAP R21 se présente sous forme liquide dans un flacon de 1 ml soit 2 doses de 0,5 ml. Sans conservateur, un flacon ouvert, est impropre à l’utilisation après 6 heures.

La cible concerne les enfants de 0 à 23 mois avec un schéma de quatre doses, dont 3 doses primaires administrées avec un intervalle minimum de 4 semaines et la quatrième dose, encore appelée booster sert à prolonger la protection intervient 8 mois après la troisième dose.

Il n’y a pas de contre-indication, sauf pour les cas d’hypersensibilité avéré. Pour un enfant malade, il est conseillé de différer la vaccination à une date ultérieure.

Le secrétaire général de la province, Harouna Kombasséré, a soutenu que l’introduction du vaccin antipaludique dans le programme de vaccination de routine est une innovation capitale qui vient renforcer les autres interventions de prévention.

Pour ce faire, les participants ont demandé une implication active qui va permettre de lever les doutes, de rassurer les parents et de favoriser une adhésion massive à la vaccination.

