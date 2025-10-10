BURKINA-KOURWEOGO-EDUCATION-CONSEIL-ECOLE

Kourweogo/Enseignement secondaire : Le lycée municipal met en place son premier conseil d’école

Boussé, 9 oct. 2025 (AIB)-La communauté éducative du lycée municipal de Boussé, a mis en place, le mercredi 8 octobre 2025, son premier conseil d’école, conformément aux directives du ministère en charge de l’Enseignement secondaire pour l’année scolaire 2025-2026.

Placée sous la supervision de la direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Kourwéogo, l’assemblée générale élective s’est tenue le mercredi 8 octobre 2025, en présence d’autorités religieuses et coutumières, ainsi que de nombreux acteurs de la vie scolaire.

A l’issue du scrutin, un bureau exécutif de 13 membres a été élu, avec à sa tête l’agent communautaire, Elie Sawadogo.

Le nouveau président a placé son mandat sous le signe de l’engagement et de la collaboration pour le rayonnement de l’établissement.

« Nous prenons la mesure des défis qui nous attendent, mais avec l’aide et l’implication de tous, nous apporterons notre contribution à l’épanouissement du lycée », a déclaré M. Sawadogo après son élection.

Conformément au décret instituant les conseils d’école, la nouvelle structure aura pour mission d’accompagner l’établissement dans ses dimensions administrative, pédagogique, financière, culturelle, sociale et environnementale.

Elle devra également mobiliser la communauté pour soutenir les activités scolaires, sensibiliser sur la scolarisation, élaborer et mettre en œuvre des projets de développement du lycée.

Le représentant de la direction provinciale, Souleymane Siénou, a salué l’engagement des membres élus et les a exhortés à faire preuve de responsabilité dans l’accomplissement de leur mandat.

Pour le proviseur du lycée municipal de Boussé, Sidi Yaya Boro, la création de cette structure participative est un atout majeur car a-t-il ajouté, le conseil d’école apportera un nouveau dynamisme à la vie scolaire pour le bonheur de tous les acteurs et bénéficiaires de l’établissement.

Agence d’information du Burkina

SZ/hb/oo