Kourwéogo/Education : L’excellence scolaire célébrée à Boussé

Boussé, 24 nov. 2025 (AIB)- La direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Kourwéogo, a organisé, le samedi 22 novembre 2025 à Boussé, la première édition de la Journée d’excellence dédiée aux élèves et établissements les plus méritants.

Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahama Congo, l’activité s’est tenue le samefi 22 novembre 2025, autour du thème : « Excellence scolaire et mise en œuvre des réformes du ministère de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique ».

Avec le parrainage du PDG de la société Wend waogo Nabonswendé, Moustapha Souli, la cérémonie a mobilisé autorités administratives, éducatives, parents d’élèves et apprenants, tous réunis pour valoriser les performances enregistrées au cours de l’année scolaire.

Plusieurs distinctions ont été décernées, accompagnées de kits scolaires, tablettes, vélos et matériels didactiques.

Au BEPC session 2025, le premier de la province, Kiswendsida Kaboré du lycée départemental de Laye, a eu une moyenne exceptionnelle de 18,69. Il a reçu un vélo, un kit scolaire et une enveloppe de 25 000 F CFA.

Au baccalauréat, Louis Ouédraogo du lycée provincial Dimdolobsom de Boussé, est major de la série A avec 15,16 de moyenne et Daouda Ouédraogo du lycée départemental de Niou, premier de la série D avec 14,04, ont également été récompensés chacun par un kit scolaire et 25 000 F CFA.

Dans le domaine de l’enseignement technique et professionnel, Kader Ouédraogo est premier au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) avec 15,56 de moyenne et Alidou Ouédraogo, admis avec 15,17, tous deux du Lycée professionnel de Boussé, ont reçu les mêmes encouragements.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kourweogo, Abdoulaye Sawadogo, par ailleurs président du comité d’organisation, a salué l’engagement de tous les acteurs ayant contribué à la tenue de cette première édition.

Il a félicité les lauréats et exhorté l’ensemble des élèves du Kourwéogo à poursuivre l’effort, clé de la réussite pour l’enfant burkinabè.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issaka Ganemtoré, a souligné que cette initiative marque la volonté de la communauté éducative de la province, de promouvoir une culture de performance dans les établissements.

Pour lui, l’excellence n’est jamais le fruit du hasard, mais le résultat d’un effort continu et d’un accompagnement de qualité.

Moustapha Souilli, a remercié la direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire, pour cette action de valorisation du mérite scolaire et a encouragé les apprenants à maintenir le cap.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, a indiqué que le thème retenu illustre la détermination des autorités à traduire les réformes éducatives en actions concrètes pour un système performant, au service du développement et de la souveraineté nationale.

Il a invité les différents acteurs à accompagner ces réformes et à s’en approprier.

Au terme de la cérémonie, les élèves et établissements ayant enregistré les meilleures performances ont été solennellement distingués.

Agence d’information du Burkina

SZ/DB/HB/OO