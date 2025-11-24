BURKINA-KOURWEOGO-CULTURE-FESTIVAL

Kourwéogo/Culture: Le festival «Feu de Bois» lance sa 10e édition à Napalgué

Boussé, 23 nov. 2025 (AIB)-Le Festival international des arts de spectacles sacrés « Feu de Bois », a ouvert, le vendredi 21 novembre 2025, à Napalgué, dans la commune de Niou, les activités de sa 10e édition, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo et le parrainage de l’opérateur économique Seydou Boro.

Pendant 72 heures, Napalgué et l’ensemble de la province du Kourwéogo vibreront au rythme des arts, de la culture et des traditions ancestrales.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par des prestations d’artistes de musique et de danse traditionnelles, de paroliers, ainsi que plusieurs interventions officielles.

Le promoteur du festival, Ismaël Zoungrana, a exprimé sa satisfaction de voir l’évènement atteindre sa dixième édition depuis 2015.

Il a rappelé que chaque édition constitue un défi tant financier que matériel, avant de remercier les partenaires et personnalités ayant accompagné l’organisation.

Le parrain, le PDG de BOPA Internationale, Seydou Boro, s’est dit honoré d’être associé à une initiative qui met en lumière notre patrimoine culturel.

Pour lui, le festival constitue un cadre de cohésion sociale et de célébration des valeurs ancestrales.

M. Boro, a pris l’engagement de soutenir la prochaine édition.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a salué l’initiative qui valorise la culture, les arts et le savoir-faire qui nous unissent.

Il a souligné que le festival n’est pas seulement un rassemblement d’artistes, mais un outil de promotion de la souveraineté culturelle et du rayonnement national.

M. Congo, a rappelé que dans un contexte où la cohésion sociale est indispensable, le Festival Feu de Bois constitue une étincelle qui nous rappelle la richesse et la profondeur de notre diversité culturelle.

Il a insisté sur les valeurs portées par les traditions : respect de la nature, transmission des savoirs et la promotion du vivre-ensemble.

Des ateliers permettront également aux participants de découvrir ou redécouvrir les pas de danse d’antan, ainsi que des œuvres artistiques ayant marqué l’histoire culturelle nationale.

A l’issue de la cérémonie, les autorités ont visité le stand du musée des armées, où elles se sont imprégnées de l’histoire des Forces armées nationales à travers des artefacts, des photographies d’époque, d’anciennes armes et de tenues militaires.

Agence d’information du Burkina

DB/HB/OO