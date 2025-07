Burkina-Kourittenga-Formation-Agriculture-Hors-Sol

Kourittenga : Une vingtaine de personnes outillées en technique d’agriculture hors-sol

Koupéla, 24 juil. 2025 (AIB)- L’Association pour la promotion des mets locaux, à l’occasion de sa 3e édition de camp vacances cuisine, a outillé, le jeudi 24 juillet 2025, plus d’une vingtaine de personnes, en technique d’agriculture hors-sol et en fabrication des pesticides bio.

Ils sont plus d’une vingtaine de personnes dont des veuves, des orphelins et des enseignants à bénéficier d’une formation, le jeudi 24 juillet 2025, en technique d’agriculture hors-sol et en fabrication des pesticides bio.

La formation a été organisée par l’Association pour la promotion des mets locaux.

Selon une participante, Kanila Koné, c’est une opportunité qui était attendu.

«Nous allons désormais pouvoir exploiter nos petits espaces afin des fins utiles. Cela nous aidera à produire bio et à consommer des aliments bios et améliorer notre bien-être», a-t-elle fait savoir.

Le responsable à l’animation du projet FEEDGOOD à l’ONG ARFA, Gouwendsango Roland Tenkodogo, par ailleurs formateur, a indiqué que l’initiative vise à initier les participants à la pratique de l’agroécologie.

« La tenue de cette activité était d’initier les participants aux techniques de l’agriculture hors-sol et de les éclairer sur l’agroécologie qui consiste à cultiver sans faire recours aux produits chimiques et leur démontrer les avantages de cette pratique agricole», a-t-il dit.

M. Tenkodogo, leur a exhortés d’adopter l’agriculture hors-sol et de là promouvoir l’agroécologie dans leur différent milieu respectif.

Pour la présidente de l’Association pour la promotion des mets locaux, Sylvie Kaboré/Kéré, l’objectif de cette formation était aussi de promouvoir le consommons local et bio.

« Pour être sûre de promouvoir le consommons local et bio de nos produits, il faudrait inciter les populations en la pratique de l’agroécologie. Il nous fallait aussi apprendre les gens, la technique de l’agriculture hors-sol qui contribue à produire en quantité et en qualité des aliments nutritifs dans des petits espaces», a-t-elle ajouté.

Mme Kéré a également poursuivi que les actions combinées vont sans doute opérer un changement surtout positif en matière de production et de consommation des produits nutritifs au niveau de la population.

Agence d’information du Burkina

