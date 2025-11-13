BURKINA-KOURITTENGA-RESILLIENCE-COMMUNAUTES-HUMANITAIRE

Kourittenga : Un atelier de formulation du plan de contingence pour renforcer la résilience des communautés d’accueil

Koupéla, 10 nov. 2025 (AIB)-La commune de Kando, a lancé, le lundi 10 novembre 2025 à Koupéla, un atelier de formation et d’élaboration du plan de contingence renforcer la résilience des communautés d’accueil et des personnes déplacées et aux groupes vulnérables. L’activité est soutenue par Welthungerhilfe (WHH) Burkina en collaboration avec l’Association Zood-Noma pour le Développement (AZND).

Pendant cinq jours du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025, les participants seront outillés sur les notions de réduction des risques de catastrophes, de gestion de crise ainsi que sur les mécanismes de préparation et de réponse humanitaire.

L’initiative bénéficie de l’accompagnement technique du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR).

Selon les organisateurs, l’objectif global est de doter la commune de Kando d’un plan de contingence efficace et adapté afin d’améliorer sa capacité d’anticipation, de prévention et de réponse face aux crises.

Ce plan permettra de mieux protéger les populations, notamment celles en situation de vulnérabilité.

Au nom des bénéficiaires, Kamboin-Naaba de Kando, a exprimé sa gratitude à WHH et aux partenaires pour leur soutien constant au développement local et à la résilience des communautés.

Le Président de la délégation spéciale et président du CODESUR, Arana Paré, a remercié les partenaires pour leur accompagnement.

Il a encouragé les participants à une implication active durant les sessions, soulignant que « la réussite de cette initiative dépend de la participation et de l’engagement de chacun ».

Les autorités administratives, coutumières, religieuses et communautaires de Kando, fortement mobilisées, ont réaffirmé leur détermination à tirer pleinement profit de cette formation pour mieux anticiper et gérer d’éventuelles situations d’urgence.

A l’issue de cet atelier, la commune de Kando disposera d’un outil stratégique essentiel pour renforcer la prévention, la préparation et la coordination des interventions d’urgence au profit des populations.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO