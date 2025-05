BURKINA-KOURITTENGA-CULTURE-FORMATIONS-CINEMA

Kourittenga/Rencontres de créations audiovisuelles : Un festival qui œuvre pour le rayonnement du cinéma burkinabè

Koupéla, 26 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé, le lundi 26 mai 2025 à Koupéla, la 3ᵉ édition du Festival des rencontres de créations audiovisuelles (RCA), en présence d’autorités administratives et coutumières, professionnels du cinéma africain, responsables culturels, partenaires et passionnés du 7ᵉ art.

A travers la 3ᵉ édition du Festival des rencontres de créations audiovisuelles (RCA), tenu le lundi 26 mai 2025 à Koupéla, les organisateurs ambitionnent de valoriser les jeunes talents de la région du Centre-Est, de promouvoir le cinéma burkinabè et d’en élargir la visibilité à l’échelle locale et nationale.

La coordonnatrice déléguée du festival, Juliette Jeannine Wango, a dévoilé les grandes lignes de cette édition, marquée par des projections de films, des sessions de formation et une nouveauté majeure : une compétition de courts-métrages.

« Cette compétition permettra à de jeunes passionnés issus de ciné-clubs, d’écoles ou d’associations, d’exprimer leur créativité à travers des films courts. Les meilleurs devaient être récompensés par le ‘’Goyak d’or’’, une distinction que nous souhaitions instaurer cette année », a-t-elle indiqué.

Elle a expliqué que faute de moyens, cette ambition n’a pu se concrétiser, « mais nous restons confiants pour l’avenir ».

L’invité d’honneur du festival, Hippolyte Ouangrawa, alias M’Ba boanga, a salué la pertinence de l’initiative et a exhorté les participants à tirer profit des formations et à se montrer rigoureux et passionnés.

« Le cinéma est un puissant vecteur d’apprentissage et de transmission. J’invite chacun à s’investir avec foi, afin que les savoirs acquis servent à bâtir une relève compétente et inspirée », a-t-il lancé.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a réaffirmé l’engagement de l’administration provinciale à soutenir le RCA.

Il a salué un festival qui, selon lui, constitue « un tremplin pour stimuler la création artistique et susciter un engouement durable pour le cinéma auprès des jeunes du Kourittenga ».

M.Ilboudo a également promis un accompagnement actif, en collaboration avec les présidents de délégation spéciale et les bonnes volontés.

« Le développement culturel est un levier de développement local. Ce festival, né ici à Koupéla, mérite d’être soutenu et pérennisé », a conclu le Haut-commissaire de la province du Kourittenga.

Cette 3ᵉ édition des Rencontres de créations audiovisuelles de Koupéla s’annonce comme un carrefour d’expression artistique et un espace d’éclosion de talents, au service du rayonnement du cinéma burkinabè.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo