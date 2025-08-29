Burkina-Kourittenga-Koupela-Religion-Jeûne-Esther

Kourittenga/Religion : La 9e édition du jeûne d’Esther international lancé à Koupéla

Koupéla, 28 août 2025 (AIB)- La 9e édition du Jeûne d’Esther international a été officiellement lancée, ce jeudi 28 août 2025 à l’église de mission évangélique Impact et Parole de Vie de Koupéla sous la présidence du responsable de ladite Mission, le pasteur Zacharie Josias Tiendrébeogo.

Placé sous le thème : « La destruction des autels maléfiques », le Jeûne d’Esther international, débuté le jeudi 28 août 2025, s’étendra sur trois jours jusqu’au 30 août.

C’est dans une atmosphère de louange, de prières et d’enseignements que les fidèles ont entamé ce moment de jeûne collectif qui est ancré dans le calendrier spirituel de l’Eglise.

Au cœur de cette neuvième édition, plusieurs intentions de prière ont été exprimées, notamment pour le retour de la paix au Burkina Faso et l’édification spirituelle du peuple de Dieu.

Revenant sur le thème retenu cette année, le responsable de la mission évangélique de Koupéla, le pasteur Zacharie Josias Tiendrébeogo, a souligné qu’à l’origine, l’autel est une instruction divine destinée à rapprocher les hommes de Dieu.

« Avec le temps, le diable en a détourné l’usage pour instaurer des autels maléfiques servant à contrôler la terre, les nations, les familles et les individus. C’est cette influence que nous combattons par la prière. Jésus-Christ est l’autel suprême offert par Dieu pour notre salut et notre libération », a-t-il indiqué.

Pour le responsable de la mission évangélique de Koupéla, ce n’est pas la première fois d’organiser cet évènement spirituel.

« Je m’attends à ce que les fidèles se donnent pleinement à la prière, qu’ils écoutent les enseignements avec soif et Dieu les visitera », a déclaré le pasteur Tiendrébeogo.

La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence de plusieurs pasteurs venus d’autres localités, venus témoigner leur solidarité et s’unir dans la prière pour le pays des hommes intègres, confronté à une crise sécuritaire.

Le pasteur Mamoudou Ezékias Zempaligré, de la mission internationale d’intercession et d’évangélisation de la bonne nouvelle de Tenkodogo, représentant le fondateur de ladite mission, a dit que le thème de cette année et la portée des trois jours de prière les a interpellés.

« Le Jeûne d’Esther intervient dans des moments critiques. Notre pays traverse une période difficile et seule une prière unie, sans distinction de dénomination peut nous aider à obtenir la victoire », a ajouté pasteur Zempaligré.

Même son de cloche pour le pasteur fondateur du ministère Rehoboth Office de Ouagadougou, Isaac Jérémie Bannou, venu avec une délégation.

« En réalité, chacun vient avec ses préoccupations mais nous prions ensemble pour la nation. Le Jeûne d’Esther a pris une autre dimension. Quand une église organise une activité importante et que le temps le permet, il est bon d’y apporter son soutien », a-t-il précisé.

Pour les fidèles, ce temps de jeûne est porteur d’espérance et de renouveau.

Mme Kaboré, participante, a témoigné qu’à travers ce jeûne, elle veut que Dieu touche sa vie d’une manière spéciale.

« Je suis convaincue que des autels quelle qu’en soit l’origine agissent contre moi. Je crois que durant ces trois jours, Dieu va intervenir, détruire ces autels et me libérer des chaînes qui entravent ma vie », a-t-elle soutenu.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo