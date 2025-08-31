Burkina-Kourittenga-Education-Hommage-Reconnaissance

Kourittenga : Les anciens élèves de l’école Est rendent hommage à leurs enseignants

Koupéla, 30 août 2025 (AIB) – Les anciens élèves de la promotion 1988-1994 de l’ « Ecole Est » de Koupéla, auparavant appelée « école Tang zougou » puis « école mixte », se sont retrouvés le samedi 30 août 2025 au sein de ladite école, pour rendre hommage à leurs enseignants.

Ecole ‘’Est’’, première école publique de la ville de Koupéla a été créée en 1958 et 30 ans après, la promotion de 1988 a commencé avec un effectif de 75 élèves.

Pour cette rencontre d’hommage aux enseignants, ils étaient 55 élèves et deux enseignants de cette promotion à participer à l’activité.

Pour marquer cette journée une plantation d’arbres dans l’enceinte de l’établissement, un repas communautaire et une remise de tableaux d’honneur aux maîtres qui ont marqué leur parcours scolaire ont été les points phares.

Parmi les cinq enseignants de la promotion, l’ancien directeur et une enseignante ont honoré l’invitation, partageant ces instants de gratitude.

Le président du comité d’organisation, Légié Sandwidi, a salué la forte mobilisation des participants et a souligné l’importance de ces retrouvailles.

« Cette initiative est une manière de dire merci à nos enseignants qui ont travaillé à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd’hui, également ça nous permet de restaurer nos liens d’enfance et de bâtir ensemble un esprit de fraternité et de solidarité », a-t-il précisé.

Zénabo Koanda, membre de la promotion, a trouvé l’idée excellente d’avoir pensé à organiser cette rencontre.

« Cela nous permet de revivre de beaux souvenirs et de nous encourager mutuellement », a-t-elle dit

Emu de retrouver ses anciens élèves, l’ancien directeur de ladite école, Moïse Yameogo, a salué leur démarche qu’il a qualifiée de « noble et exemplaire ».

Il les a exhortés à demeurer des modèles dans leurs fonctions respectives et à perpétuer les valeurs d’éducation reçues sur les bancs de l’école Est.

Ces retrouvailles ont permis à cette promotion de replonger dans son histoire commune et de renforcer les liens tissés dans leur jeunesse. Une initiative que tous souhaitent pérenniser afin de contribuer au rayonnement de cette école historique, véritable patrimoine éducatif de Koupéla.

Agence d’information du Burkina

