BURKINA-KOURITTENGA-ENVIRONNEMENT-AGRICULTURE-SOUTIEN

Kourittenga : Le projet RILGRE expose ses réalisations dans les communes de Andemtenga et de Pouytenga

Koupéla, du 10 sept. 2025 (AIB)- Le consortium Solidar Suisse et l’Association Beog-nere, à travers le projet RILGRE, a conduit une visite de terrain du mercredi 10 au jeudi 11 septembre 2025 dans les communes de Andemtenga et de Pouytenga, province du Kourittenga. Cette tournée avait pour objectif de présenter les réalisations en matière de reverdissement de l’environnement et de restauration des terres.

La mission pour présenter les réalisations en matière de reverdissement de l’environnement et de restauration des terres, tenue du mercredi 10 au jeudi 11 septembre 2025 dans les communes de Andemtenga et de Pouytenga.

L’activité a regroupé, entre autres, le directeur régional de l’Agriculture du Nakambé, Germain Aimé Traoré, les directeurs provinciaux de l’Agriculture et de l’Environnement du Kourittenga, les présidents des délégations spéciales des communes hôtes, ainsi que les chefs de services déconcentrés de l’environnement et de zones d’appui technique.

La délégation a visité plusieurs ouvrages dont entres autres, un bosquet de 2 ha et un bas-fond rizicole de 5 ha réalisés à Boundoudougou, dans la commune de Andemtenga, un bosquet d’1 ha et demi dans le village de Kouritbil-Yargo, des champs écoles paysans et la coopérative de production de bio-intrants du village de Baka.

Pour le facilitateur communautaire du projet RILGRE, Lassané Kabré, ces actions visent à « reverdir l’environnement et restaurer les terres au profit des populations ».

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Andemtenga, Wahab Sawadogo, a salué le choix porté sur sa commune pour abriter un bosquet et un bas-fond rizicole, qu’il considère comme « des acquis durables pour la résilience des communautés ».

De son côté, le directeur provincial des Eaux et forêts du Kourittenga, Soumaila Komi, a félicité l’engagement du projet et a invité les populations des deux communes à prendre soin des bosquets mis à leur disposition.

Quant à Germain Aimé Traoré, Directeur Régional de l’Agriculture du Nakambé, il a exprimé sa gratitude au consortium pour son accompagnement dans le développement agricole et environnemental, avant d’encourager la poursuite de telles initiatives dans d’autres localités de la région.

A travers ces réalisations, le projet RILGRE contribue non seulement à la préservation de l’environnement, mais aussi à l’amélioration des moyens de subsistance des populations rurales, renforçant ainsi leur capacité d’adaptation face aux effets du changement climatique.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo