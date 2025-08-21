BURKINA-KOURITTENGA-VISITE-SITE-FASO-MÊBO

Kourittenga/Initiative « Faso Mêbo » : Des officiels visitent le site de Koupéla

Koupéla, le 19 août 2025 (AIB) – Le coordonnateur de l’initiative « Faso Mêbo », accompagné du chargé de mission de la présidence auprès de la région du Nakambé, a visité ce mardi 19 août 2025, le site identifié pour abriter le siège de l’initiative « Faso Mêbo » à Koupéla en présence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo et du Président de la délégation spéciale de Koupéla, Moumouni Sagnon.

Au programme de cette visite figurait la prise de contact, la remise de carnets et de gilets, la visite du site identifié pour le siège de l’initiative « Faso Mêbo » et des axes à paver.

C’est l’ancien siège de l’Association des artisans du Kourittenga qui a été identifié pour abriter l’initiative, « Faso Mêbo » et il a donc été indiqué que tous les citoyens peuvent d’ores et déjà manifester leur patriotisme en faveur de cette initiative pour le compte du Kourittenga.

Le coordonnateur régional de « Faso Mêbo » pour le Nakambé, le Lieutenant Abdoul Fataf Sawadogo, a salué le Haut-commissaire et les corps constitués du Kourittenga pour leurs efforts dans l’accueil de l’initiative.

« Je salue la vision éclairée du Chef de l’Etat, qui, avec son leadership, a pu mettre en place cette initiative présidentielle. L’objectif étant de rendre nos villes propres pour améliorer le cadre de vie de la population et embellir nos villes. Le « Faso Mêbo » est un symbole d’espoir et une référence nationale en matière de transformation urbaine portée par le peuple lui-même », a laissé entendre le coordonnateur régional.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé un appel à l’ensemble de la population à se mobiliser et à s’engager afin de faire de l’initiative « Faso Mêbo » au Kourittenga une pleine réussite.

« C’est une initiative qui doit être portée par l’ensemble des fils et filles de la province. J’invite donc tout le monde à s’engager, à chacun ce qu’il peut faire pour soutenir et accompagner l’initiative », a-t-il soutenu.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo