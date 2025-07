BURKINA-KOURITTENGA-RELIGION-CATHOLIQUE-ORDINATION-PRETRES

Kourittenga : Huit nouveaux prêtres ordonnés pour l’annonce de l’Evangile

Koupéla, 05 juillet 2025 (AIB)-L’archevêque métropolitain de Koupéla, Mgr Gabriel Sayaogo, a ordonné ce samedi 05 juillet 2025, à la cathédrale Notre Dame des Grâces de Koupéla, huit nouveaux prêtres et envoyé au service de l’annonce de l’évangile à travers le monde.

La paroisse cathédrale Notre Dames des Grâces de Koupéla, a vibré ce samedi 05 juillet 2025, des louanges et prières de la messe d’ordination des prêtres célébrée par Mgr Gabriel Sayaogo.

Au total, huit nouveaux prêtres ont été ordonnés pour l’annonce de l’évangile au bénéfice du peuple de Dieu.

« Il vous a choisi pour faire de vous des prêtres de la nouvelle alliance et vous envoie d’abord dans le diocèse de Koupéla, ensuite partout au Burkina Faso et enfin dans l’église catholique toute entière afin que vous soyez les porteurs de son pardon aux pécheurs, les messagers de sa joie et des envoyés de son amour libérateur aux opprimés», a déclaré Mgr Sayaogo.

Pour l’archevêque métropolitain de Koupéla, les prêtres seront envoyés pour annoncer et pour agir.

Il a attiré leur attention sur la sacralité de l’eucharistie, la vie de l’église, surtout sa vie liturgique qui est dirigée par des orientations promulguées par ceux qui en ont la compétence.

« L’eucharistie, elle, est la source et le sommet de la vie de l’église. Alors, chers prêtres, nous sommes configurés à l’eucharistie, et sans elle, nous ne sommes rien », a fait savoir Mgr Gabriel Sayaogo.

Les nouveaux prêtres se disent engagés et déterminés à accomplir la mission qui leurs ont été assignée.

« Notre action de grâce d’aujourd’hui va vers le père tout puissant, qui, pourvoit au besoin de son église, a fait de nous des prêtres coopérateurs de l’ordre épiscopal dans la gestion des choses divines au bénéfice de son peuple», a exprimé le porte-parole des nouveaux prêtres.

Il a demandé leur accompagnement avec des prières et conseils dans l’accomplissement de leur mission.

L’archevêque de Koupéla, a félicité et a bénis les nouveaux prêtres tout en leur rappelant leur devoir dans l’exercice de leur mission auprès du peuple de Dieu.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/ar