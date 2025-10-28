BURKINA-KOURITTENGA-KOUPELA-HYGIENE-SENSIBILISATION

Kourittenga : Fin de la phase de sensibilisation de la Brigade de la Police de l’Hygiène publique

Koupéla, le 27 oct. 2025 (AIB)- La brigade de la police de l’hygiène publique de Koupéla, a mené, ce lundi 27 octobre 2025, une opération de salubrité au secteur 3 de la ville. Placée sous la présidence du premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Koupéla, François Xavier Nikiéma, l’activité a bénéficié de l’accompagnement de la police nationale.

Après avoir prêté serment le mercredi 3 septembre 2025 devant le Tribunal de grande instance de Koupéla, la brigade de la police de l’Hygiène publique a pour mission de sensibiliser la population sur les règles d’hygiène, de veiller à leur application sur le territoire communal, de constater les infractions en la matière, de notifier et de percevoir les amendes auprès des contrevenants.

Bien que plusieurs actions de sensibilisation aient été conduites depuis son installation, la brigade estime que la prise de conscience des populations doit encore être renforcée.

Elle a donc jugé nécessaire d’impliquer directement les riverains dans l’assainissement de la ville, en commençant par le secteur 3 où un terrain avait été transformé en dépotoir d’ordures.

« Nous avons jugé bon d’exploiter ce quitus en organisant une sortie commando, invitant les riverains à enlever eux-mêmes les déchets afin de donner un plus à notre action. C’est notre première sortie sur le terrain. Après ici, nous allons cibler les autres dépotoirs anarchiques et programmer d’autres sorties», a expliqué le président de la Brigade, Bélem Adama.

Pour lui, l’idée est d’amener les riverains qui déposent anarchiquement les déchets à les enlever eux-mêmes et à s’engager pour la salubrité de notre commune

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Koupéla, François Xavier Nikiéma, a félicité la police d’hygiène pour son engagement dans l’assainissement de la commune et a exhorté les habitants à adopter des comportements responsables en matière d’hygiène.

« Si nous vivons dans un environnement propre, cela nous permettra d’éviter certaines maladies. La propreté doit être une priorité pour chacun. Que ce soit à la maison ou en ville, nous devons tous poser des gestes responsables pour la salubrité de notre cadre de vie », a dit M. Nikiéma.

L’initiative a été saluée par le riverain Yada Théodore, qui trouve que c’est un bon conseil d’arranger cet endroit.

« Prochainement, vous ne verrez plus d’ordures ici. Si nous voyons quelqu’un venir jeter des déchets, nous le dénoncerons à la Brigade. Ce n’est pas une punition, c’est pour notre santé et pour rendre notre ville propre », a-t-il dit.

Pour Alice Balma, responsable d’une boutique de couture, cette activité est un acte citoyen à encourager.

« Nous avons trouvé le geste de ce matin très louable. La propreté est très importante pour notre santé. Nous sommes sortis nombreux pour nettoyer le lieu. Nous veillerons à ce que plus personne ne vienne jeter des ordures ici. Chacun doit avoir une poubelle pour y déposer ses déchets », a-t-telle ajouté.

Cette opération marque la fin de la phase de sensibilisation de la Brigade de la Police de l’Hygiène publique de Koupéla, qui entend désormais passer à des actions concrètes d’assainissement sur toute l’étendue du territoire communal.

