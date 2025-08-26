BURKINA-KOURITTENGA-KOUPELA-FASO MEBO-DON

Kourittenga/Faso Mêbo de Koupéla : L’Association pour la paix et le développement du Kourittenga fait un don

Koupéla, le 26 août 2025 (AIB)- L’Association pour la paix et le développement du Kourittenga (APDK), a remis, ce mardi 26 août 2025 à Koupéla, du ciment, du sikalite et des packs d’eau, pour l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ». C’était en présence du secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas N’do, représentant le Haut-commissaire, qui a transmis le matériel au représentant du Président de la délégation spéciale de la commune de Koupéla.

Une tonne et demi soit 31 sacs de ciment, un sac de sikalite, 06 packs d’eau, c’est le don remis le mardi 26 août 2025 au siège de Faso Mêbo à Koupéla, par l’Association pour la paix et le développement du Kourittenga (APDK) à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

L’APDK est la première à répondre à l’appel des autorités lors de la 12e édition de sa coupe.

« En début de cette initiative présidentielle dans notre province, nous sommes très heureux du travail que vous avez déjà commencé. Nous appelons toute la population du kourittenga à emboiter le pas de l’APDK qui donne un bon ton», a affirmé M. N’do.

Les donateurs se sont dits satisfaits de pouvoir apporter leur pierre à l’édifice.

« Nous adhérons fermement à l’initiative. C’est si louable que nous ne pouvons rester insensible », a déclaré le représentant du président de l’association, Mathieu Silga.

Le mouvement étant lancé, la population est appelée à se mobiliser et à s’engager pour la réussite de l’initiative Faso Mêbo dans le Kourittenga.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo