Kourittenga/Evaluation certificative en Alphabétisation : La province totalise un taux de succès de 81,86%

Koupéla, 29 mai 2025 (AIB)- La province du Kourittenga, composée de onze Circonscription d’éducation de base (CEB), a engrangé un taux de succès de 81,86%, à l’évaluation certificative en éducation non formelle, session de 2025. La délibération des résultats a été faite les 26 et 28 mai 2025 à Koupéla.

L’examen de l’évaluation certificative en éducation non formelle, organisé le 19 mai 2025, s’est déroulé dans 53 centres dans la province du Kourittenga.

Sur 2 502 candidats inscrits dont 1 756 femmes et 746 hommes, au total 2238 candidats dont 1618 femmes et 620 hommes, ont effectivement composé les épreuves.

Il a été constaté une absence de 264 candidats dont 138 femmes et 126 hommes.

Pour un total de 80 points, il fallait à chaque candidat d’au moins 40 points pour être admis.

Sur un total de 1 832 candidats admis dans le Kourittenga dont 1 266 femmes et 566 hommes, soit un taux de succès de 81,86%.

Le fait marquant quant à cette session, c’est la prédominance féminine.

Avec 1 618 femmes présentées, 1 266 de femmes admises soit 78,24%, ce qui démontre la forte implication des femmes dans la valorisation des langues nationales.

Pour l’Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation Non formelle, par ailleurs, Chef de service de l’éducation non formelle et de la promotion des langues nationales du Kourittenga, Dieudonné Kyelem, les langues locales ne sont pas à négliger car c’est le point de départ de notre souveraineté.

Il a salué les sacrifices de l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour la réussite de cette session de 2025 en éducation non formelle dans le Kourittenga.

