Kourittenga/Cadre de concertation du COPROSUR : Le bilan des actions du premier semestre jugé satisfaisant

Koupéla, 18 sept. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand N’do, représentant le Haut-commissaire, a présidé, ce jeudi 08 septembre 2025 à Koupéla, le cadre de concertation provinciale du Conseil provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR). La rencontre a été organisée par la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Kourittenga en collaboration avec l’ONG WHH en présence des membres statutaires du COPROSUR et des acteurs au développement.

La session ordinaire du cadre de concertation provincial du COPROSUR tenu le jeudi 08 septembre 2025 à Koupéla, avait pour objectif de renforcer la synergie d’actions des membres statutaires et des autres acteurs au développement.

Il s’est agi d’établir un bilan de leurs actions menées au cours du premier semestre de l’année 2025, de faire un rappel sur la gestion des Personnes déplacées internes (PDI).

Ce cadre a également été l’occasion pour les ONG et Associations intervenants dans la province de dresser le bilan de leurs activités menées au cours du premier semestre de 2025, au profit des Personnes Déplacées Internes(PDI) et des personnes hôtes vulnérables.

A l’issue de la communication de la directrice provinciale en charge de l’Action humanitaire du Kourittenga, Sylvie Oboulbiga/Tankoano, il est ressorti qu’au cours du premier semestre 2025, 450 hommes, 978 femmes, 1003 enfants ont bénéficié d’assistance alimentaire avec l’aide des partenaires au développement.

Par conséquent, 120 individus sont dans le besoin de prise en charge psychosocial.

Mme Oboulbiga, a souligné l’insuffisance de matériel pour l’enregistrement des Personnes déplacées internes (PDI) tout en saluant l’engagement des partenaires œuvrant à leur profit dans la province.

Elle a, par ailleurs sollicité leur diligence en matière de retour des rapports de collecte de données sur les PDI au niveau de la direction de l’action sociale.

Le directeur provincial en charge de l’Education Primaire du Kourittenga, Marcel Yogo, a indiqué que grâce à l’appui de l’ensemble des acteurs au développement, le Kourittenga qui avait enregistré au total 527 candidats déplacés internes aux examens du CEP session 2025, est ressorti avec 501 admis soit 95,07%.

Selon le communicateur de l’ONG WHH, l’une des interventions de l’ONG a permis une distribution de 7,6 tonnes de farines enrichies à 413 femmes et 720 enfants, PDI et personnes vulnérables.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand N’do, à cette session ordinaire du cadre de concertation provinciale du COPROSUR, au-delà des difficultés rencontrées signalées par les acteurs.

Il a salué les efforts déjà déployés sur le terrain tout en invitant l’ensemble des acteurs à plus de dialogue et de collaboration pour plus d’efficacité afin de faciliter la mise en œuvre des actions au bonheur des bénéficiaires et pour le développement de la province.

