Burkina-Kourittenga-Baskouré-Industrialisation

Kourittenga : 630 hectares dégagés pour une future zone industrielle à Pouytenga

Koupéla, 26 août 2025 (AIB) – Une mission de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), s’est rendue ce mardi 26 août 2025 à Pouytenga, dans le cadre d’une mobilisation pour le choix de sites destinés à accueillir des zones industrielles à travers les régions du Burkina Faso.

Dans la commune de Pouytenga, 630 hectares ont été identifiés pour accueillir la zone industrielle, conformément à l’engagement pris par le Chef de l’Etat, le 14 juin 2025 à Manga, visant à implanter des usines dans chaque région du pays.

A Pouytenga, c’est le long de la Route nationale 15 (RN15), dans les villages de Kourit-Yaoghin et de Zooré que le choix fut porté pour le futur site industriel.

Selon l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), les types d’industries qui seront installées dépendront des potentialités spécifiques de chaque localité.

LE chef de mission et chargé d’appui technique à l’ANCF, Lassina Niamba, a justifié la visite comme une étape clé de la mise en œuvre de l’instruction présidentielle.

« Cette sortie s’inscrit dans le cadre de l’engagement du chef de l’État, pris le 14 juin dernier. Il s’agit de doter chaque région d’un site industriel. Nous sommes ici pour prospecter, évaluer le terrain et identifier la zone qui pourrait abriter cette zone industrielle », a-t-il déclaré.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pouytenga, Benoît Tiemtoré, a exprimé sa satisfaction et a appelé à l’adhésion des populations.

« Nous avons déjà initié des rencontres d’information et de sensibilisation avec les communautés, les autorités coutumières et les propriétaires terriens. Nous leur demandons de soutenir cette initiative», a-t-il dit.

Pour M. Tiemtoré, c’est un projet porteur qui offrira des opportunités d’emplois à la jeunesse et apportera des avantages considérables à la commune.

Le processus de mise en place des infrastructures industrielles comprend plusieurs phases, comme l’a expliqué le chef de service chargé de l’aménagement et de la viabilisation des infrastructures industrielles à la direction générale de développement industriel du ministère en charge de l’Industrie Jules Ido.

« La première étape consiste à prospecter les sites. Ensuite, viendront les concertations avec les populations impactées, en collaboration avec les services techniques régionaux», a ajouté M Ido.

Il a noté qu’une trame d’accueil pourrait être mise en place. La sécurisation du site sera ensuite engagée, avant son aménagement et son immatriculation.

La mission se rendra à Zorgho ce mercredi 27 août, où elle procédera également à la prospection d’un site devant accueillir une future zone industrielle.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo