BURKINA-KOURITTENGA-SPORT-TOURNOI-KARATE-DO

Koupéla/Tournoi karaté-Do : Les vainqueurs de la compétition récompensés

Kourittenga, 03 août 2025 (AIB)-La compétition du tournoi karaté-Do, dénommé « Open de Koupéla », en sa 4e édition, s’est tenue, le dimanche 03 août 2025 à Koupéla. Initée par le Club de karaté-Do de Koupéla, du maitre Iliassou Wango, elle a concerné les enfants âgés de 05 à 13 ans. La compétition s’est déroulée sous la présidence du président de la délégation spéciale de la commune de Kando, représentant le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Arana Paré.

La compétition du tournoi karaté-Do, de cette 4e édition, en plus du club de Koupéla, a connu la participation du club de Karaté de Pouytenga.

Deux catégories étaient présentes, il s’agit de ceux, âgés d’au moins 05 ans, nommés « les babys » et celle de ceux âgés d’au moins 13 ans, appelés « les minimes ».

Les compétiteurs ont démontré leurs savoir-faire en Kata et en Kumité.

Les vainqueurs ont été récompensés par des médailles, des tenues de sport et d’autres gadgets.

Le président d’organisation, maitre Iliassou Wango, ceinture noire, 4e DAN, a indiqué que les objectifs ont été atteints.

« Pour cette 4e édition, nous avons eu deux club pour cette compétition comparativement à la 3e édition, qu’on avait que seulement que le club de Koupéla. C’est dire que la chose ne fait que grandir. Nous demandons toujours aux parents de nous faire confiance et de venir inscrire les enfants car ça y va de leur formation», a-t-il dit.

M. Wango a traduit sa reconnaissance à tous ceux, qui, de près ou de loin, les accompagnent dans la promotion de ce sport dans le Kourittenga, tout en demandant leur soutien.

Le directeur provincial du sport et des loisirs du Kourittenga, Alphonse Kayaba Zoungrana, a félicité les initiateurs.

« J’encourage les organisateurs à toujours consentir d’effort et avec le soutien et l’accompagnement de tous, donner la chance aux talentueux d’aller compétir des championnats et décrocher des médailles et des prix, tout comme les autres», a-t-il ajouté.

Selon le Président de la délégation spéciale de la commune de Kando, Arana Paré, le karaté est un sport complet qui forme l’homme dans son intégrité mental et physique.

« Nous sommes venus, au nom du premier responsable de la province, apporter notre soutien aux organisateurs qui démontrent à souhait leur contribution pour la promotion de ce sport dans le Kourittenga», a-t-il laissé entendre.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo