Burkina-Kourittenga-Lancement-Travaux-Curage-Barrage

Koupéla/Curage du barrage de Itengué : Les travaux lancés sur une superficie de 5 hectares

Kourittenga, 13 mai 2025 (AIB)- Le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, a lancé le mardi 13 mai 2025 à Koupéla, les travaux de curage du barrage de Itengué, sur une superficie de 05 hectares. Il était avec son homologue en charge de l’Environnement, Roger Baro.

Les travaux de curage du barrage de Itengué sur une superficie de cinq hectares sont lancés le mardi 13 mai 2025 à Koupéla, pour une durée de 45 jours.

Les travaux de curage seront exécutés par la Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER).

Le ministre Sombié a rappelé la population que les travaux de curage du barrage est une vision de l’Etat à mobiliser le maximum d’eau pour la consommation de la population mais également pour la production agropastorale et halieutique.

« Ce chantier réveille une importance particulière et nous sommes satisfaits de pouvoir démarrer les travaux de curage de ce barrage. Nous invitons la population au strict respect des consignes des agents du ministère de l’eau pour la protection de l’infrastructure après les travaux de curage », a-t-il souligné.

Le directeur général de la SONATER, Issaka Compaoré, a précisé que le barrage contenait un volume d’eau de 2 960 000 m3 et après les travaux de curage, en gros 100 000 m3 de volume d’eau va s’ajouter.

« Après les travaux de réhabilitation de ce barrage, nous, population de Koupéla et de Pouytenga, main dans la main avec le service de l’ONEA, allons veuiller à la protection du barrage », a promis le président de la coopérative Namalguem Zanga de la pleine rizicole de Itengué, Christophe Dabgo.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/bz