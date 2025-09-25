Koulsé/ Transports Terrestres : Le rapport sur les consultations régionales validé à Kaya

Kaya, 17 septembre 2025, (AIB)-Un atelier de validation du rapport sur les consultations régionales des transports terrestres des Koulsé s’est tenu le 17 septembre 2025 à Kaya. Présidé par Madame Bernadette Adenyo/Sermé, Secrétaire générale de la région représentant le gouverneur, il a réuni les acteurs du secteur des transports terrestres, offrant un cadre d’échanges pour formuler des recommandations essentielles au développement régional.

Le rapport validé propose, entre autres, l’élaboration d’une politique nationale des transports plus inclusive et adaptée aux réalités locales, un investissement massif dans la réhabilitation et l’entretien des infrastructures routières ainsi que dans le renouvellement du parc automobile, le renforcement des dispositifs de sécurité routière et de contrôle technique, la création de cadres de concertation permanents entre l’État, les transporteurs et les usagers, la promotion de l’innovation dans le transport urbain et périurbain, sans oublier la lutte contre les pratiques informelles nuisibles à l’organisation du secteur.

Madame la Secrétaire générale a salué la qualité des échanges, l’engagement des participants et la pertinence des contributions, soulignant que ces dialogues constructifs sont cruciaux pour la mise en œuvre effective des politiques publiques dans la région des Koulsé. Elle a rappelé que, dans le contexte actuel de crise sécuritaire, la mobilité et le transport terrestre revêtent une importance vitale, car « au-delà de son rôle classique de soutien à l’économie, le transport est aujourd’hui un facteur de survie, facilitant l’accès aux services essentiels et contribuant à la cohésion sociale ».

De son côté, El Hadj Mahamadi Zamtako, président de la section des Koulsé de l’OTRAF, a salué cette initiative, qui a permis aux acteurs du secteur de partager les difficultés rencontrées. Il a notamment évoqué l’absence de gare routière pour les transporteurs venant de la RN3, la dégradation avancée de certaines routes, la multiplication des postes de contrôle entraînant des ralentissements, l’incivisme des usagers, la méconnaissance du code de la route, la non-déclaration des chauffeurs à la CNSS, ainsi que la difficulté d’obtenir un permis de conduire de catégorie D et E en région. La crise sécuritaire, l’étroitesse et l’état défectueux des voies, combinés à l’insuffisance de l’éclairage public, compliquent davantage les déplacements.

Pour sa part, Hamidou Ouédraogo, directeur régional en charge du transport, a estimé que ces consultations ont permis de dresser un diagnostic précis du secteur et de proposer des solutions durables. Selon lui, les recommandations formulées visent à améliorer l’accès aux services publics et aux opportunités économiques dans la région des Koulsé, un axe stratégique reliant le Liptako et le Niger.

Ces consultations régionales des transports terrestres s’inscrivent dans la perspective des états généraux des transports terrestres du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AIO/ata