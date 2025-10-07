BURKINA – CIVISME – COULEURS NATIONALES

Koulsé / Montée des couleurs nationales : le gouverneur salue la collaboration civilo-militaire en milieu rural

Kaya, 6 octobre 2025 (AIB) – La cérémonie mensuelle de montée du pavillon national par les corps constitués de la région des Koulsé s’est tenue mardi dans l’enceinte de la trésorerie régionale à Kaya, sous la présidence du gouverneur, le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo.

Comme à chaque premier mardi du mois, l’évènement a réuni les autorités administratives, militaires et paramilitaires, ainsi que les représentants des services techniques et institutions locales. Cette cérémonie a été l’occasion pour le gouverneur de faire le point des activités majeures du mois écoulé et d’esquisser les perspectives pour le mois à venir.

Parmi les faits marquants, le gouverneur a cité la remise de matériel à la Brigade Faso Mêbo de la région des Koulsé à Ouagadougou, la célébration de la Journée nationale de l’arbre, la Semaine régionale de la culture, ainsi que la visite du ministre d’État dans le cadre du suivi de la campagne agricole.

Il a également évoqué les activités en cours, notamment la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2025, la 13e Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative (SNMTA) et le Mois rose, qui servent de cadre de sensibilisation et de mobilisation citoyenne.

Le trésorier régional des Koulsé, Ulrich K. Nitiéma, a pour sa part invité les participants à domicilier leurs comptes à la Banque des dépôts du Trésor, soulignant les avantages qu’elle offre.

Le colonel-major Ouédraogo a salué la collaboration entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, affirmant qu’elle contribue à la réussite de la campagne agricole.

« Nous allons bien récolter, mais c’est grâce aux FDS qui assurent la sécurité des producteurs », a-t-il déclaré, avant de se réjouir de la reconquête progressive de plusieurs villages abandonnés à cause du terrorisme.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak