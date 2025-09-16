BURKINA-CULTURE-PARENTÉ-PLAISANTERIE-CONFÉRENCE

Koulsé : Les ressortissants du Namentenga, de Mané et de Tema Bokin se ressourcent à l’histoire de leur parenté à plaisanterie

Kaya, 13 septembre 2025, (AIB) – L’Association des ressortissants du Namentenga à Kaya (ARNK) a organisé samedi, une conférence publique sur le thème : « Histoire de la parenté à plaisanterie : cas pratique du Namentenga, Mané et Tema Bokin ». Animée par l’historien Harouna Sawadogo, administrateur des lycées et collèges, cette rencontre a permis aux ressortissants de ces trois localités de revisiter leurs liens historiques afin de consolider la fraternité et la cohésion sociale.

Selon le conférencier, la parenté à plaisanterie entre Mané et Tema Bokin « contre » le Namentenga (Boulsa) remonterait à avant le XVIIIᵉ siècle. Boulsa, fondée au XVIᵉ siècle par le Naaba Namendé, se montrait invincible. À la même époque, Naaba Yasme, fils du Moog-Naaba Kumdumye, créa Mané, avec l’appui de son frère Naaba Yilen, fondateur de Tema Bokin. Puissantes, ces chefferies furent cependant soumises par Risyam, royaume voisin dirigé par Mamzi, qui imposa ses chefs et leva l’impôt. Boulsa se moqua alors de Mané et Tema, avant de subir à son tour la domination de Mamzi. Ces moqueries réciproques transformèrent une humiliation en fraternité, donnant naissance à la parenté à plaisanterie.

Pour Harouna Sawadogo, ce mécanisme est une « ingéniosité de nos traditions » : il désamorce les conflits, protège de la honte et favorise la cohabitation pacifique. Grâce à la plaisanterie, les membres des communautés se disent des vérités avec humour, apaisent les douleurs et renforcent leur solidarité. Véritable outil diplomatique, la parenté à plaisanterie constitue aussi un vecteur de résolution des crises.

Le conférencier a invité les trois localités à pérenniser cette pratique par des actions concrètes : visites de courtoisie, rencontres culturelles, jeux traditionnels, plantations d’arbres symboliques et enquêtes auprès de personnes ressources pour réécrire l’histoire.

Les participants, ressortissants de Boulsa, Mané et Tema Bokin, ont salué l’initiative de l’ARNK qui, selon eux, consolide l’unité et la cohésion entre leurs communautés. Ils se sont engagés à perpétuer ce mécanisme ancestral, socle de l’unité nationale.

La conférence s’inscrivait dans le cadre des « 24 heures du Namentenga » à Kaya, marquées également par des activités de salubrité, un match gala de football et un appui à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, dans un esprit de culture, solidarité et cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina

