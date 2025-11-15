Koulsé: Le processus d’élaboration du Schéma régional d’Aménagement lancé à Kaya

Kaya, le 14 nov. 2025 – Le processus d’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de la région des koulsé a été officiellement lancé ce vendredi 14 novembre 2025 à Kaya sous la présidence du ministre de l’Économie et des Finances.

Cet atelier organisé avec l’appui financier du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation pour le Sahel-Burkina Faso (PCRSS-Burkina) marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire, visant à garantir un développement harmonieux et durable.

C’est une remise officielle du contrat et de l’ordre de service au bureau d’études le renvoyant à ses missions qui a acté le lancement officiel du processus d’élaboration du schéma régional d’aménagement et du développement du territoire (SRADDT) des Koulsé, horizon 2040.

La cérémonie qui a réuni des autorités administratives locales, des partenaires techniques et financiers, des représentants organisations de la société civile, des leaders communautaires, ainsi qu’une mission conduite par madame la directrice générale du développement du territoire du ministère de l’économie et des finances.

Elle a été également marquée par une présentation officielle du bureau d’étude en charge de l’élaboration du SRADDT, des principales tâches à lui assigné et de la feuille de route du processus d’élaboration du schéma.

Dans son discours de lancement livré par le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région des Koulsé, le ministre de l’économie et des finances a souligné l’importance de cette initiative pour la région des Koulsé, en la qualifiant de « projet structurant » pour l’avenir de la région. Il a rappelé que le SRADDT est un outil stratégique pour optimiser l’utilisation des ressources naturelles et humaines de la région, et garantir une répartition équitable des activités et des infrastructures.

« Les schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire sont des documents d’orientation et de planification stratégique à long terme contribueront à juguler cette crise à travers des orientations de développement formulées en concertation avec les acteurs régionaux et mises en œuvre par l’ensemble des acteurs intervenant sur les territoires régionaux. » a-t-il précisé.

Pour Dr Antarou Ly, deuxième vice-président de la délégation spéciale régionale du Centre-Nord « Il s’agit de dessiner la région de demain, un territoire où la paix est consolidée, où l’accès aux services sociaux de base est garanti pour tous, et où la prospérité économique est partagée. »

L’un des experts du bureau d’étude, Nama Roger a rassuré quant à la livraison du document attendu à bonne date en février 2026. Le gouverneur a insisté à l’intention des structures étatiques et non étatiques pour une franche collaboration avec le bureau d’étude en vue d’un SRADDT de qualité.

Le SRADDT des Koulsé est, selon le gouverneur de la région, un référentiel de planification et d’harmonisation des actions de développement de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur privé sur toute l’étendue du territoire régional.

L’élaboration des SRADDT s’inscrit dans la dynamique du Gouvernement du Burkina Faso sous le leadership de Son Excellence, le capitaine Ibrahim TRAORE, Chef de l’Etat, de poursuivre la mise en œuvre du Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT), horizon 2040.

Agence d’information du Burkina

OIA/yos