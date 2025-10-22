Nakambé-Koulpelogo-Sante-Campagne-Vaccination

Koulpélogo/Vaccination contre le HPV : les autorités se mobilisent pour une campagne réussie

Ouargaye, 21 oct. 2025 (AIB)- Dans un élan de solidarité et d’engagement, les autorités administratives, coutumières et religieuses de la province du Koulpélogo ont unanimement soutenu la campagne d’intensification de la vaccination contre le Human Papilloma Virus (HPV). Cette rencontre de plaidoyer, présidée par Monsieur le haut-commissaire de la Province, Saïdou Ouédraogo, s’est tenue lundi, 21 octobre 2025 dans la salle de réunion du district sanitaire de Ouargaye.

La vaccination contre le HPV, une méthode de prévention efficace, a pour objectif de lutter contre les infections à HPV, principales causes des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Le cancer du col de l’utérus représente un problème de santé publique majeur dans notre pays, en raison de sa fréquence élevée et de sa létalité.

Face à ce défi, il devient impératif de protéger les jeunes filles, principales cibles de cette maladie.

Dans cette optique, la campagne de vaccination se déroulera du 22 au 28 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire provincial, ainsi que dans tous les districts du pays. La cible principale de cette campagne est constituée des jeunes filles âgées de 9 à 12 ans, une tranche d’âge particulièrement vulnérable à ce type de virus.

Les stratégies de vaccination mises en place seront à la fois fixes et avancées. En plus des lieux habituels de vaccination, des sites spécifiques tels que les écoles, les marchés et les lieux de culte seront utilisés pour maximiser la couverture et faciliter l’accès à la vaccination.

À l’issue de cette rencontre de plaidoyer, les autorités locales ont réaffirmé leur engagement ferme à faire de cette campagne un véritable succès. Toutes les parties prenantes, administratives et communautaires, se sont mobilisées pour garantir une large adhésion et une distribution efficace du vaccin.

Agence d’information du Burkina

