Koulpelogo : Les populations de Ouargaye et Yondé invitées à plus de civisme en période d’insécurité

Ouargaye, 26 Oct. 2025 (AIB)- Les populations de Ouargaye et de Yondé ont été sensibilisées dimanche, à la mairie de Ouargaye, sur le thème : « Comportement civique à adopter en temps d’insécurité », au cours d’une conférence publique initiée par les points focaux et coordonnateurs des deux localités.

Le chef de détachement de la gendarmerie de Ouargaye, lieutenant Brice Dah, a appelé à la construction d’un Burkina Faso nouveau, uni et prospère. Il a insisté sur le respect des symboles nationaux, notamment le drapeau, et a condamné leur mauvaise utilisation lors des manifestations.

Le lieutenant Dah a également invité les citoyens à respecter les lois et la réglementation en matière de sécurité publique et de circulation, à éviter les destructions, et à faire preuve de discipline et de responsabilité. Il a souligné l’importance de coopérer avec les autorités locales et d’obtenir les autorisations nécessaires avant toute manifestation.

Le chef des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de Ouargaye, Sidewata Zombré a, pour sa part, insisté sur la cohésion sociale et la paix, conditions indispensables pour vaincre l’ennemi commun qu’est le terrorisme. Il a exhorté chaque entité à jouer sa partition dans le respect et a appelé la population à éviter toute complicité avec les groupes terroristes.

Le point focal sécurité du Koulpélogo, Sana A. Fathao, a quant à lui, insisté sur le respect de l’autorité et la lutte contre l’incivisme sous toutes ses formes. Il a encouragé la population à adopter une attitude responsable et citoyenne face aux défis sécuritaires.

Un participant à la conférence, Boureima Yambré, a expliqué à l’assistance la signification et les valeurs de la Révolution progressiste et populaire (RPP), invitant chacun à être un modèle dans sa communauté pour accompagner ce mouvement de transformation sociale.

Le chef de service de l’Environnement de Yondé, le lieutenant des Eaux et Forêts Marc Tiendrebeogo, représentant le directeur provincial de l’Environnement du Koulpélogo, a attiré l’attention sur l’exploitation abusive des ressources forestières dans la commune de Ouargaye.

Selon lui, l’insécurité a entraîné des déplacements de populations, accentuant la pression sur les forêts par la coupe du bois vert et la production de charbon. Il a prôné une gestion durable des ressources naturelles et rappelé la nécessité de protéger les espèces forestières.

La coordonnatrice provinciale des femmes a, pour sa part, invité les femmes à devenir des actrices de cohésion sociale et de paix, à travers des initiatives communautaires et la solidarité entre les ménages.

Les participants ont posé plusieurs questions d’éclaircissement et doléances, auxquelles les différents intervenants ont apporté des réponses jugées satisfaisantes.

La conférence s’est clôturée sur un appel général à la responsabilité individuelle et collective pour le retour de la paix et la construction d’un Burkina Faso stable et prospère.

